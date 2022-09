"Tuo figlio ha ucciso una donna, paga per evitargli il carcere": coppia di anziani truffata

Una coppia di anziani è stata truffata da un finto avvocato, che ha fatto credere ad entrambi che il figlio aveva ucciso una donna incinta, in un incidente. E che per evitare l'arresto, i due avrebbero dovuto pagare una grossa cifra in denaro

La storia

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, con l'anziana che si è accorta solo dopo, con una telefonata al figlio, di essere stata truffata. Un complice del finto avvocato aveva preso dalla coppia 700 euro in contanti e una fede nuziale. La donna aveva voluto chiamare l'altro figlio per una conferma di quanto accaduto, ma il complice - al telefono - si era spacciato per quest'ultimo, riferendo alla madre di far presto con i soldi.