Nocera Inferiore, via Anfiteatro al buio da un mese: la protesta del Comitato

Via Anfiteatro a Nocera Inferiore è al buio da quasi un mese. A denunciare la problematica il Comitato Intercomunale Grotti. Nessun lampione della pubblica illuminazione funziona, creando notevoli disagi ai residenti.

Il disagio

La strada via Anfiteatro ad un unico senso di marcia, in alcuni punti si restringe ed è priva di marciapiede. Laddove il marciapiede esiste è irregolare e la mancanza di illuminazione crea un pericolo per chi percorre a piedi quel tratto di strada, oltre a creare un notevole disagio per i residenti del posto che vivono nella totale oscurità della notte. Il comitato chiede quindi al Comune di intervenire con somma urgenza alla risoluzione del problema che persiste da quasi un mese.