Nuovo comandante dei vigili a Nocera Inferiore, otto le candidature

Sono otto le persone che hanno risposto all'avviso pubblico, utile al conferimento di un incarico a tempo determinato di Comandante della Polizia Locale a Nocera Inferiore. Di seguito, la comunicazione rilasciata dall'ente i nomi dei candidati.

I nomi

"Si avvisano i candidati - spiega l'Ente - che il colloquio per la procedura relativa all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, di Comandante della Polizia Locale indetto con determinazione dirigenziale n. 2196 del 28.11.2022 è fissato per il giorno 12.01.2023 secondo il seguente ordine"

1 Barbella Massimo 10:30

2 Brizio Mario 10:30

3 Bucciero Carmine 10:30 (già comandante a Nocera Inferiore)

4 Crotti Maurizio 10:30

5 Contaldi Giuseppe 15:30 (oggi a Castel San Giorgio, anche lui già comandante a Nocera Inferiore)

6 Mercurio Alfonso 15:30

7 Pugliese Pasquale 15:30

8 Testaverde Fulvio 15:30