"Ritardi nella consulenza", chiesta archiviazione per una professionista

Risponde di omissione di atti d’ufficio per non aver fornito i chiarimenti richiesti su di una consulenza tecnica d’ufficio conferita dal giudice di pace di Nocera inferiore una donna di 42 anni, formalmente indagata e ora col procedimento atteso dalla camera di consiglio dopo richiesta di archiviazione

I fatti

La vicenda nasce nell’ambito di un procedimento civile con incarico di consulenza ricevuto il 1 dicembre 2015, su disposizione del giudice di pace, con successivi solleciti inviati dall’autorità giudiziaria da luglio 2018 a marzo 2019, incorrendo successivamente nella violazione degli atti d’ufficio richiesti. In assenza di riscontro, l’ufficio del giudice che aveva disposto la relazione tecnica inviava gli atti all’ufficio della procura, aveva aperto un’indagine che sottoponeva a procedimento la dottoressa, con avviso di garanzia basato sul ritardo rispetto alle ragioni di giustizia e relativa ipotesi d’accusa di omissione, per non aver ottemperato a quanto previsto dal suo incarico. La donna ha reso interrogatorio, articolando una difesa basata sulla mancata verifica delle mail per un problema di oggettivo impedimento, ritenuto ragionevole allo stato dei fatti. La procura ha ora chiesto l'archiviazione, senza margini per sostenere la contestazione ipotizzata