Quattro grammi di cocaina in casa, nocerino condannato a 6 mesi di carcere

Sei mesi di reclusione per 4 grammi e mezzo di cocaina. Questa la sentenza per un 46enne pregiudicato di Nocera, condannato in abbreviato giorni fa dal tribunale di Nocera Inferiore. All'imputato sono stati restituiti anche 12mila euro, sequestrati a maggio scorso perchè ritenuti prvento di spaccio. L'uomo era difeso dall'avvocato Luigi Senatore.

I fatti

I carabinieri lo avevano arrestato dopo aver notato un ragazzo in procinto di incontrare l'attuale imputato. Il sospetto degli inquirenti era legato ad un tentativo di cessione di sostanza stupefacente. In realtà mai consumato, ma che spinse i primi ad effettuare una perquisizione in casa dell'uomo. Il giovane fermato, invece, dopo poco confermò di essere assuntore e di comprare droga dal 46enne da un po’ di tempo. Solo qualche anno fa, l'uomo era stato arrestato per detenzione di droga e materiale esplodente. All'imputato sono state riconosciute le generiche riguardo aggravante e recidiva contestata.