Nocera Inferiore, maxi finanziamento per la scuola “Solimena”

Trecentocinquantamila euro per il I istituto comprensivo di Nocera Inferiore. E' il finanziamento che si inserisce nel quadro degli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici

Il progetto

Il progetto è tra i 67 finanziati in tutta la regione Campania. La graduatoria è stata pubblicata nella giornata di giovedì 9 giugno. I fondi per la scuola “Angelo e Francesco Solimena” serviranno a recuperare la palestra dell’istituto di via Nola. Con l’avviso pubblicato nell’estate 2021 si intende rendere le palestre e le mense più sicure ma anche più attrattive e funzionali ai processi di apprendimento. «Le finalità da perseguire - si legge sul sito del ministero dell’Istruzione - sono quelle di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno». I 350mila euro stanziati per la palestra del I istituto comprensivo di Nocera Inferiore fanno parte di un pacchetto di interventi per le scuole cittadine molto più ampio, voluto dall’amministrazione comunale di Torquato. Diversi i lavori realizzati, tanti quelli che rientrano tra le proposte candidate a ricevere fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C’è la costruzione di nuove scuole con la sostituzione dei vecchi edifici di via Urbulana, di Cicalesi e la delocalizzazione in via Giovanni Falcone dell’asilo nido Sant’Anna. Rientra nello stesso ambito anche il progetto per la realizzazione di una mensa nell’istituto “Angelo e Francesco Solimena” di via Nola, nonché le riqualificazioni del campetto della scuola “Madre Teresa di Calcutta” e della palestra della scuola di via Marconi.