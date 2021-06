Nocera Inferiore, va in pensione il maresciallo dei carabinieri Massimo Santaniello

Nominato nel 1995 luogotenente, per anni era stato comandante della sezione di p.g. alla Procura di Nocera Inferiore, poi passato ad incarichi al comando provinciale di Salerno e infine, al reparto territoriale di Nocera Inferiore

Va in pensione il maggiore dei carabinieri a Nocera Inferiore, Massimo Santaniello. Nominato nel 1995 luogotenente, per anni era stato comandante della sezione di p.g. alla Procura di Nocera Inferiore, poi passato ad incarichi al comando provinciale di Salerno e infine, al reparto territoriale di Nocera Inferiore. Diverse e tante le indagini da lui coordinate, specie durante la sua carriera a Nocera Inferiore, come quelle ribbattezzate "Ladri di bambini" e "Mastrolindo". Con la prima, gli inquirenti scoprirono una compravendita di neonati. La seconda invece, condotta a più riprese dalla sezione a sua guida, condusse alla scoperta di una maxi truffa milionaria ai danni dell'Inps, con sequestri patrimoniali e decine di misure cautelari nei confronti di ispettori, dipendenti e responsabili di patronato.

La carriera

Una delle ultime indagini chiuse da Santaniello fu quella che si concentrò sulla figura di un ex ginecologo, accusato di aver agevolato e indotto - contrariamente alla legge - alcune pazienti ad aborti clandestini. Nel 2008 il Comune di Nocera Inferiore gli aveva conferito la cittadinanza onoraria. Riconoscimento che si aggiungeva già a quella di "Ufficiale al merito della Repubblica italiana" e "Cavaliere al merito della Repubblica". Nella giornata di ieri, da Roma è giunta anche la lettera di saluto dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, dove sono stati ricordi i "tre encomi, di cui uno solenne, la medaglia Mauriziana, la medaglia d'oro al merito di lungo comando, la croce d'oro per anzianità di servizio e l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana", a testimoniare la brillante carriera e professionalità che ha distinto il suo operato.