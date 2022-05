Viabilità in via Solimena a Nocera Inferiore, modifiche al transito veicolare

Nuovo cambio per la viabilità in via Solimena a Nocera Inferiore, dove proseguono i lavori di completamento della rete fognaria.

I dettagli

Da ieri sera e fino al 30 giugno 2022 è stato istituito il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta nel tratto compreso tra piazza Zanardelli e via Dentice d’Accadia. In via Pucci è, invece, confermato il doppio senso di circolazione nel tratto tra l’intersezione con via Marconi e l’intersezione con via Bosco Lucarelli.