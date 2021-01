Covid-19: nuovo focolaio al Ruggi, 9 contagi in Nefrologia

Nuovo allarme Covid-19 al Ruggi di Salerno. E' la volta del reparto di Nefrologia, dove 4 pazienti, 4 infermieri ed una operatrice sanitaria sono risultati positivi. Non si sa da dove sia partito il contagio, ma ad ogni modo emerge la necessità di maggiori tutele per il personale sanitario come per gli ospiti della struttura, attraverso percorsi ed aree dedicati, qualora eventuali positività non fossero ancora state escluse, al fine di evitare la crescita esponenziale dei casi con conseguenze drammatiche per la Sanità cittadina, considerando che la struttura sanitaria principale di Salerno possa trasformarsi in un focolaio.

Il commento

"Non abbassiamo la guardia - ha commentato il segretario della Fials, Mario Polichetti- Il dato positivo di questo periodo è legato alla campagna vaccinale che procede serrata. Ma è necessario continuare a prestare massima attenzione nell'attuazione di ogni protocollo sanitario anti-contagio in quanto il virus continua a circolare".

Gli altri casi

Intanto, a Serre si contano 2 nuovi positivi e un guarito e a Nocera Superiore riapre il Comando di Polizia Locale. "Il rientro in servizio, disposto stamane dal Segretario Generale sulla scorta dell’esito negativo al tampone Covid-19 per 10 agenti che non avevano avuto contatti diretti con il Comandante Lamanna (attualmente in stato di positività), avverrà in maniera graduale con una prima turnazione già a partire dalle 14 di oggi. - si legge su una nota - Restano, invece, in isolamento fiduciario gli dipendenti (tra agenti ed amministrativi) inseriti nella Lista numero 2, ovvero quella dedicata (stando a quanto dichiarato in fase di audit) al personale che ha avuto contatti stretti con il soggetto positivo". In attesa di poter disporre del Comando di Polizia Locale a pieno organico, è stato predisposto un secondo tempone di verifica per i dipendenti attualmente in quarantena fiduciaria.