Ospedale di Cava, la direzione del Ruggi: "Il pronto soccorso non chiuderà"

Dopo la notizia circolata sul rischio di una prossima chiusura del Pronto Soccorso del presidio di Cava de' Tirreni, la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, “smentisce in maniera categorica dichiarazioni del tutto infondate e strumentali che non corrispondono al vero”.

Le criticità

In una nota ufficiale si legge: “Pur in presenza di evidenti e tangibili difficoltà, che coinvolgono i Pronto Soccorso di tutti i nosocomi italiani, non è assolutamente prevista la sospensione di attività d'emergenza dell'ospedale metelliano. Mentre prosegue infatti il percorso di riqualificazione strutturale del S. Maria Incoronata dell'Olmo, sono già in corso di definizione e/o adozione, sia misure di ordine organizzativo, che di reclutamento di dirigenti medici chirurghi e di accettazione ed urgenza, le cui prove si terranno il prossimo 28 settembre. In conclusione, l'Azienda, conferma il proprio impegno nel continuare ad adottare ogni possibile iniziativa che garantisca la funzionalità e la continuità dei servizi, a partire da quelli dedicati alle attività di Pronto Soccorso”.