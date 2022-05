Ospedale di Eboli, il pronto soccorso rischia di chiudere: servono quattro chirurghi

"Il pronto soccorso dell'ospedale di Eboli rischia di chiudere". È l'allarme lanciato dal consigliere di opposizione, Damiano Cardiello, dopo la conferenza dei capigruppo ad hoc tenutasi nel pomeriggio di ieri.

Le parole di Cardiello

"Il Direttore Sanitario - spiega Cardiello - ha detto chiaramente che con il reparto di chirurgia non funzionante mantenere il pronto soccorso aperto senza la possibilità di interventi chirurgici urgenti è un rischio per i pazienti ed una assunzione di responsabilità per chi lo consente. Occorrono almeno quattro chirurghi per scongiurare questo disastro". "L'Asl di Salerno - aggiunge Cardiello - si attivi immediatamente senza ulteriori prese in giro. L'ospedale di Eboli merita rispetto visto che rientra nella rete di emergenza".

Consiglio comunale monotematico

I capigruppo di maggioranza ed opposizione hanno quindi deciso di chiedere la convocazione di un consiglio comunale monotematico al fine di valutare eventuali azioni politiche e legali da intraprendere per difendere la piena operatività dell’ospedale ebolitano. All'assise saranno invitati anche i parlamentari del territorio, il presidente della Commissione regionale Sanità Vincenzo Alaia, i consiglieri regionali del salernitano, i consiglieri provinciali di Eboli, il direttore generale dell’Asl Iervolino, il direttore sanitario del Dea Mario Minervini, il personale medico e paramedico del nosocomio ed i sindacati di categoria. La seduta si terrà lunedì 30 maggio alle ore 19.