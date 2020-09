Spaccio nel centro storico a Pagani, per il blitz "Bora" chiesti 113 anni di carcere

Spaccio a Pagani, chiesti 113 anni di carcere totali per undici imputati. La sentenza dinanzi al gup, in abbreviato, il 1 ottobre. Questa la richiesta della procura di Nocera Inferiore, che a partire da marzo 2019, concentrò le attenzionie su un gruppo specializzato nella gestione di una piazza di spaccio in un’area del centro storico di Pagani.

L'indagine

In particolare, l’operazione aveva disarticolato il nuovo “sistema” dello spaccio nel centro storico, costituito da continue triangolazioni di spacciatori, con vedette e passaggi continui, dosi occultate in bocca per sfuggire ai controlli e un continuo, fittissimo giro di acquisti da parte dei consumatori nella zona storica della città di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Il lavoro investigativo svolto dagli uomini della tenenza carabinieri di Pagani, guidata dal tenente Simone Cannatelli, aveva concentrato attività di pedinamento e osservazione tradizionale, con impegno diretto sul campo, insieme ad intercettazioni ambientali e telefoniche, concentrate nella primavera-estate del 2019, puntando l’obiettivo nel raccordo che congiunge via Matteotti e via Astarita, ribattezzato “Cas’campitiell”. Nel corso della conferenza stampa, all'indomani del blitz, fu sottolineato che nessun aiuto o collaborazione sarebbe giunto da parte dei residenti, che si sarebbero anzi trincerati dietro silenzio e indifferenza.