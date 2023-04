Scontri tra tifosi della Paganese e Casertana, Daspo per gli indagati

Sono in via di notifica i 15 Daspo, per gli altrettanti tifosi arrestati ad inizio aprile, nell'indagine sugli scontri tra i tifosi della Paganese e quelli della Casertana. Nei giorni scorsi gli ultras erano stati interrogati dal gip - sono tutti ai domiciliari - al quale avevano chiarito la propria posizione riguardo alle accuse.

L'indagine

I fatti risalgono al 22 gennaio scorso, all’incrocio tra via Sorvello e via San Domenico di Pagani e via Foscolo di Sant’Egidio del Monte Albino. Le indagini sono relative alla seconda tranche di arresti, 15 su 24 che hanno interessato i supporter della Paganese e della Casertana. Tredici quelli della Paganese finiti ai domiciliari e 2 quelli della Casertana, nell’ambito di un’indagine che va dalla devastazione alla rissa, fino alle lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e possesso e lancio di oggetti pericolosi. Così come fu per gli arresti di gennaio, anche per i nuovi indagati vi è il Daspo firmato dalla Questura di Salerno, con divieti specifici validi per manifestazioni sportive. Gli scontri provocarono la distruzione di un bus - per via di un fumogeno - danni all'arredo urbano, la distruzione di un appartamento e un negozio, oltre al ferimento di tre persone (una delle quali un carabiniere).