Va a fare la spesa ma evade dai domiciliari: assolto

Accusato di aver violato i domiciliari, viene assolto per particolare tenuità del fatto. Questa la sentenza del tribunale di Nocera Inferiore per un uomo di Pagani, difeso dal legale Miriam Grimaldi.

L'accusa

I carabinieri della tenenza di Pagani, tempo fa, non avevano trovato l'uomo in casa durante un controllo per verificare il rispetto delle prescrizioni. In casa non c'era nessuno. Poi lo videro tornare verso l'appartamento con in mano una busta della spesa, con dentro banane. Il market dove si era recato distava appena 15 metri da casa. Da lì la denuncia a piede libero e l'avvio di un nuovo procedimento. Per le motivazioni del tribunale servirà attendere sessanta giorni.