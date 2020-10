Nuovi contagi al Covid-19: segnalati casi a Pagani, San Valentino e Rocca

Non si arrestano i casi di contagio al Covid-19 nell'Agro nocerino sarnese. I numeri continuano a salire da domenica sera, in diversi comuni. Tocca di nuovo a Pagani, ad esempio, dove si aggiungono altre due persone risultate positive. Il neo sindaco Raffaele De Prisco ha dichiarato in proposito: "La rete dei contatti è già in ricostruzione da parte delle autorità preposte e tutte le azioni di controllo sono avviate. La buona notizia è che ci sono due guariti, tra cui una bambina. Il totale è dunque di 34 positivi attualmente a Pagani, tutti domiciliati. Ognuno deve dare il proprio contributo, agendo con senso di responsabilità perché il virus non si diffonda in città. Dunque raccomando la massima prudenza. L'arma più grande che abbiamo contro questa pandemia è il rispetto delle semplici ma essenziali regole: distanziamento sociale, mascherina anche all'esterno, igienizzazione delle mani. A tutti i positivi al Covid19 auguriamo una pronta guarigione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Casi a Rocca e San Valentino Torio

Nel comune di Roccapiemonte sono invece due soggetti, entrambi operatori del settore sanitario, a risultare positivi al Coronavirus. Sono già da alcuni giorni in isolamento volontario. A riguardo, il primo cittadino Carmine Pagano ha augurato di "risultare negativi fin dal prossimo esame del tampone cui saranno sottoposti". Due nuovi casi di contagio anche a San Valentino Torio. Il totale nel comune dell'Agro sale così a 16. Sono tutti in buone condizioni, a detta del sindaco Michele Strianese: "Chiedo a tutti voi di avere responsabilita' e coscienza e di stare attenti quando si esce dal nostro paese per lavoro, studio, vacanza, motivi di salute, ecc. Tutti i casi di contagio riguardano focolai generatisi in altri territori. Portiamo sempre la mascherina e igienizziamo spesso le mani"