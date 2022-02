Pedonalizzare via Botteghelle, piazza Sant'Agostino e la traversina di piazza Flavio Gioia: al via la valutazione dei tecnici

Migliorare la vivibilità nel centro storico, pedonalizzando alcuni dei suoi luoghi più significativi, per far rinascere il cuore antico di Salerno e per renderlo ancora più bello ed accogliente per cittadini e turisti. A proporlo, il presidente del consiglio comunale, Dario Loffredo che, stamattina, ha preso parte ad una riunione a Palazzo di Città, alla presenza, tra gli altri, dell'assessore alla Sicurezza Claudio Tringali, dell'assessore all'Urbanistica Michele Brigante e del comandante della polizia municipale Rosario Battipaglia.

Il resoconto

"Abbiamo puntato i riflettori sulla pedonalizzazione del centro storico per l'interesse di commercianti, turisti e residenti, per garantire sicurezza e decoro - racconta Loffredo - Abbiamo proposto la pedonalizzazione in via Botteghelle, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e i residenti, nonchè in piazza Sant'Agostino, dove non potrà più essere tollerato un parcheggio selvaggio. E, ancora, nella traversina che collega piazza Flavio Gioia con piazza Portanova, dove sfrecciano i motorini e si sono registrati anche incidenti". I tecnici, dunque, hanno chiesto dei giorni per valutare la proposta che mira anche a rendere la Salerno Antica location ideale per grandi eventi come la Fiera del Crocifisso e Salerno Letteratura. Secondo Loffredo, infine, è opportuno considerare il parcheggio di piazza della Libertà quale soluzione del problema soste nel cuore pulsante della città. Non resta che attendere il via libera degli enti competenti.