Primo maggio in zona Gialla: i controlli dei volontari de "La Solidarietà"

Con l’istituzione della zona gialla in Regione Campania, il rischio da evitare è quello di un “liberi tutti e subito”. La grande voglia di libertà delle persone deve essere bilanciata da un senso di controllo necessario per evitare che possa verificarsi di nuovo una spiacevole diffusione del contagio da Covid-19. Proprio per questo, i volontari dell’Associazione “La Solidarietà” di Fisciano e della locale Protezione Civile, che sin dall’inizio della pandemia hanno mostrato, e stanno continuando a mostrare un apprezzabile senso del dovere al servizio dei soggetti bisognosi, anche in questo week-end che corrisponderà con il 1 Maggio Festa Nazionale del Lavoro, saranno vigili offrendo il proprio contributo all’insegna della sicurezza e di un attento controllo sul proprio territorio di competenza.

E’ soprattutto durante i giorni di festa che i volontari dell’Associazione “La Solidarietà” di Fisciano, attraverso il proprio impegno e aiuto per il prossimo, mettono a disposizione il loro tempo e la loro professionalità al servizio dei cittadini. Lo hanno già dimostrato durante le festività di Pasqua e Pasquetta e continueranno a farlo anche in questo week-end festivo, dove la troppa euforia potrebbe comportare dei rischi che bisogna assolutamente evitare per tutelare l’intera cittadinanza. Un servizio H24 che fornisce assistenza sanitaria e risoluzione di emergenze a tutti i livelli, finalizzato a trasmettere alla cittadinanza una percezione della sicurezza più elevata del solito. Soprattutto in questo periodo, nel corso del quale, gli organismi di controllo, sulla scorta delle disposizioni derivanti dai DPCM e dalle ordinanze regionali, sono chiamati a far osservare le regole per la tutela della salute pubblica.

Il Presidente de “La Solidarietà”, Alfonso Sessa

“Ringrazio di cuore, ancora una volta tutti i volontari che prestano il loro servizio presso la nostra Associazione con sede alla frazione Lancusi. Lo spirito del volontariato si manifesta soprattutto durante i giorni di festa, quando la maggior parte delle persone si riuniscono per trascorrere insieme una ricorrenza e dall’altra parte c’è chi veglia su di loro per mantenere alto il livello di sicurezza, che si cercherà di controllare anche in questo week-end, che vede il 1 Maggio corrispondere con la giornata del sabato, il che rende “appetibile” l’idea di gite fuori porta. Sì allo svago, ma con la dovuta prudenza. L’obiettivo, ora, è quello di portare a termine la campagna vaccinale nel più breve tempo possibile. Il vaccino, si sa, è l’unica arma a nostra disposizione per sconfiggere questo nemico invisibile”.

Il Presidente Sessa, lo staff de “La Solidarietà” e tutti i volontari, che tra l’altro hanno collaborato alla realizzazione del centro vaccinale nei locali comunali a Fisciano capoluogo, colgono anche l’occasione per augurare a tutta la popolazione della Valle dell’Irno gli Auguri di una Buona Festa del Lavoro all’insegna di una unità di intenti con l’obiettivo di tornare presto a respirare l’aria di libertà che tutti meritano.