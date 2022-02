Radici: "Uniamoci per difendere la nostra terra"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è svolta questa mattina, presso La Rotonda di Sicignano degli Alburni (SA), la conferenza stampa dell’associazione Radici finalizzata a fare un bilancio delle attività svolte e tracciare le linee di azione da mettere in campo per il prossimo futuro. L’Associazione di Promozione Sociale Radici mette insieme più di 400 soci - tra imprenditori agricoli, proprietari terrieri, coltivatori diretti, professionisti e cittadini - ed a partire dalla sua nascita, nel luglio del 2021, ha lavorato instancabilmente per difendere e tutelare la grande ricchezza di un territorio ricco di biodiversità e dalla spiccata vocazione enogastronomica, messa a serio rischio dalla decisione di insediare due poli industriali (Bueneco e Pisano) nell’area industriale di Buccino. Ha tracciato le linee delle attività svolte il presidente Carmine Cocozza: “Ci siamo fatti interpreti delle istanze delle realtà agricole del territorio, sia in sede politica che nelle altre sedi opportune, ivi compresa la sede giudiziaria. Abbiamo intrapreso una serie di incontri, portato le nostre ragioni all’attenzione della Coldiretti, della CIA, di Liberagricoltori, Copagri, Confagricoltura. Abbiamo condiviso le nostre preoccupazioni e portato le nostre proposte alla Camera di Commercio ed a Confindustria Salerno, ed ora siamo in attesa di conoscere le decisioni prese nei rispettivi consigli. Ci siamo costituiti in giudizio, come associazione, per cercare di scongiurare quello che potrebbe rappresentare un vero e proprio disastro ambientale per le nostre terre”.

Il Presidente ha poi illustrato le attività da mettere in campo: “il giorno 5 marzo abbiamo invitato i nove consiglieri regionali eletti in provincia di Salerno, tutti, di ogni schieramento politico, con loro vogliamo condividere le nostre ragioni e la necessità di un tempestivo intervento istituzionale. Abbiamo invitato i sindaci di Oliveto Citra, Contursi e Palomonte a deliberare, in continuità con quanto fatto dal Comune di Buccino, per rendere le aree industriali distretti agroalimentari. Abbiamo, inoltre, chiesto il sostegno anche dell’Anci regionale e dell’ALI (Lega Autonomie locali della Campania)”.

“Non ci poniamo in contrapposizione – sottolinea Antonella Ianniello – a nessuna forza politica, agiamo nel segno del buonsenso e nell’interesse esclusivo del nostro territorio. Ci tengo a ringraziare per il sostegno l’On. Anna Bilotti e l’On. Federico Conte attraverso l’interrogazione parlamentare presentata.

È nostra intenzione aderire ai prossimi bandi del Pnrr con l’obiettivo di dare corpo a progettualità capaci di valorizzare le eccellenze del nostro territorio e creare opportunità per i giovani che investono il proprio capitale umano ed economico nella propria terra”. Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche il tesoriere Mario Mangini: “Ringrazio il Presidente per il coinvolgimento in questa esperienza, il nostro auspicio è mettere insieme quante più energie positive possibile per tracciare insieme il futuro dei nostri figli”.

Per aderire all’associazione Radici, scrivere alla pagina Facebook Associazione Radici https://www.facebook.com/searc/top?q=associazione%20radici

Presto sarà attivo sul sito internet Apsradici.it la sezione dedicata all’adesione on line. Quota di iscrizione: 10 euro.