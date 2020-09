Minacce al calciatore Ranieni, Cammarota: "Dubbi e inquietudini, vicenda va chiarita"

La vicenda del calciatore Ranieri, che avrebbe riferito di aver ricevuto messaggi di minaccia da parte di tifosi della Salernitana e per questo avrebbe rinunciato al trasferimento a Salerno nonostante, a suo dire, l’operato eccellente della società granata e del suo direttore sportivo, “alimenta profondi dubbi e inquietudini”. Lo sostiene, in una nota, il presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno Antonio Cammarota, che ha deciso di interessarsi della vicenda.

Il caso

Per il consigliere comunale di centrodestra “il grande rilievo mediatico impone soprattutto la necessità di andare fino in fondo perche, in un modo o nell’altro, si offende e si diffama la cultura sportiva e il buon nome dell’intera città di Salerno. Delle due l’una, o queste persone che hanno minacciato il calciatore hanno evidentemente una riferibilità e quindi vanno identificate e Ranieri renda noti i messaggi o i social dove sono pubblicati, oppure c’è altro”. Di qui l’annuncio: “ Porrò la questione al sindaco e alla commissione trasparenza da me presieduta, anche per procedere a forme di tutela in ogni sede, perché qui è in discussione l’immagine e la dignità di un’intera città” conclude Cammarota.