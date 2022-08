Salerno: continuano i sequestri sul lungomare, identificato l'uomo che si è denudato

Continua la lotta della Polizia di Stato all’abusivismo commerciale ed ambulante in città, in particolare sul lungomare, che ha portato a: 5 sequestri di merce di vario tipo e al controllo di 43 persone, 9 veicoli e 1 esercizio commerciale.

Il caso

Nella stessa giornata, gli agenti della Sezione Volanti, su segnalazione di una pattuglia dei Vigili Urbani, sono intervenuti sul lungomare per la presenza di un senegalese in escandescenze e seminudo. Lo straniero, per l’evidente e delirante stato di agitazione, con l’ausilio del 118, è stato trasportato al locale nosocomio ed affidato alle cure dei sanitari.

Successivamente dimesso, è stato condotto presso gli uffici della Questura dove è stato identificato per T.M. di 22 anni, in Italia senza fissa dimora ed inottemperante all’ordine del Questore, emesso il 21 marzo 2022, di lasciare il territorio nazionale e pertanto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Proseguono, intanto, i servizi di vigilanza e di controllo del territorio da parte della Questura di Salerno, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale e la Polizia Provinciale.