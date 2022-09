Inaugurazione nuovo anno scolastico a Salerno: Napoli e Falcone visitano due scuole

Salerno si prepara al ritorno a scuola per alunni e studenti. Lunedì 12 settembre alle ore 8.15 il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l'assessore alla Pubblica Istruzione Gaetana Falcone parteciperanno all'inaugurazione del nuovo anno scolastico 2022-23 all'Istituto comprensivo Monterisi (via Vincenzo Loria) dove incontreranno dirigente, corpo docente e personale non scolastico.

Il secondo appuntamento

A seguire, alle ore 8.45 il primo cittadino e l'assessore alle politiche sociali, Paola de Roberto saranno presenti all''Asilo nido comunale Teresa Buonacore in Piazza Pio XII (Pastena).