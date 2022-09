“Salerno Sacra”: nasce il progetto per valorizzare i beni storici e artistici di Salerno, il Vescovo presenta la Fondazione

Si terrà il 30 settembre, alle ore 12, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno, la presentazione del progetto “Salerno Sacra”, a cui l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno ha aderito attraverso la Fondazione di religione e di culto “Alfano I”, nell’intento di potenziare la fruibilità e la valorizzazione di alcuni siti di proprietà di Enti Ecclesiastici di preminente interesse storico-artistico e culturale presenti in città. A presiedere la conferenza, proprio l'’Arcivescovo, monsignor Andrea Bellandi: la Fondazione di religione e di culto “Alfano I” è un Ente Ecclesiastico costituito dall’Arcivescovo in data 13 giugno 2022 con la finalità di educare il popolo di Dio in tutte le sue componenti, valorizzando l’arte sacra cristiana e promuovendo una cultura cristianamente ispirata. La Fondazione, grazie alla gestione del patrimonio storico-artistico dei beni appartenenti agli Enti Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno, intende far riscoprire il cammino di fede della Chiesa locale attraverso la fruizione dei beni e delle opere che lo compongono, fornendo strumenti di evangelizzazione, di aiuto alla Fede, di elevazione spirituale, di formazione umana e di conoscenza storica.

I dettagli

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione, presieduta da Monsignor Antonio Montefusco, ha inteso partecipare a "Salerno Sacra", progetto elaborato dalla “Salerno Opera A S.R.L. Impresa Sociale”, il cui consiglio di amministrazione è composto dall’ingegner Antonio Ilardi, presidente, e dai consiglieri dottoressa Mariateresa Bruno e architetto Cesare Elia. Il progetto, che vedrà la sua attuazione nella primavera del 2023, prevede, nella fase iniziale, la cura e la valorizzazione dei siti della Cattedrale, del Museo Diocesano, della Rettoria di San Giorgio e del Tempio di Pomona, attraverso la gestione, da parte dell’Impresa Sociale, delle attività connesse all’accoglienza dei visitatori ed ai servizi che a questi vengono offerti.