Lavori alla condotta, scatta la sospensione idrica a Salerno: i disagi

Disagi in vista per diverse famiglie di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Guglielmo da Ravenna altezza civico n° 22 sarà sospesa l’erogazione idrica giovedì 24 marzo dalle 10 alle 13.

L’avviso

Le strade coinvolte saranno: Via Guglielmo da Ravenna, Via Raffaele Capone, Piazza Principe Amedeo, Via Paolo Diacono, Via San Gregorio VII, Via Pompeo de Ruggiero. Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.