Bare con vestiti e ciocche di capelli abbandonate nel cimitero, la denuncia

Bare abbandonate nel cimitero di San Marzano sul Sarno. Lo denunciano le consigliere di Almamente, Margherita Oliva e Lisa Maiorano, con un comunicato stampa.

La denuncia

«Le bare, logorate dal tempo dopo le esumazioni dei cari estinti, stazionano da mesi nel cimitero comunale di San Marzano. Alla vista di chi si reca al camposanto per onorare i propri defunti non sono stati sottratti neppure brandelli di vestiti e ciocche di capelli rimaste imbrigliate nelle assi delle bare a testimonianza del trapasso naturale di un corpo. Il gruppo consiliare di opposizione Almamente, raccogliendo anche le doglianze dei cittadini, ha chiesto al sindaco, che detiene da circa due anni la delega alla manutenzione ai servizi cimiteriali, il perché di tanta “insensibilità”, non trascurando di evidenziare con interrogazione consiliare del capogruppo Margherita Oliva e del consigliere Lisa Maiorano, che trattasi di rifiuti speciali e come tali pericolosi per la salute. E aggiungendo che è stato superato ogni limite di decenza». A riguardo, il sindaco Carmela Zuottolo ha fatto sapere di aver sollecitato la ditta incaricata a rimuovere, quanto prima, il materiale in stato di abbandono.