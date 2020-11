Zona rossa a Santa Marina, il sindaco: "Ecco la verità sulla preside e la festa di compleanno"

Dopo la polemica sulla presenza della preside Maria De Biase ad una festicciola di compleanno organizzata il 15 novembre all’interno di un appartamento in località Policastro Bussentino a Santa Marina durante la zona rossa, il sindaco Giovanni Fortunato decide di fare chiarezza con un post su Facebook.

Io come istituzione saputo della notizia e venuto a conoscenza dei contorni riguardanti tale evento, non ho potuto esimermi dal comunicare, prove alla mano, il tutto al Ministero dell’Istruzione ed agli organi competenti in materia a livello regionale. Nessuno vuole fare la caccia alle streghe, nessuno vuole creare la nuova Inquisizione, come ho letto, ma si sta solo facendo notare un particolare che molti stanno sottovalutando: La dottoressa Maria De Biase, come me, è una rappresentante rispettata delle istituzioni, scolastiche nel suo caso, ed è giusto, come tale, che porti l’esempio per lei, per il ruolo che svolge e per i suoi tanti alunni.Non può passare il messaggio che nel caso lo faccia la preside vada bene e nel caso lo faccia un ragazzo con i suoi amici no. È inammissibile. Ultimi tre appunti che vorrei chiarire sono questi: alla festa non vi erano 5/6 persone come la preside aveva scritto in suo post (che poi ha rimosso) ma bisognerebbe moltiplicare quel numero almeno per 2. La preside non è stata solo 5 minuti per gli auguri come ha lasciato intendere, ma ci sono delle testimonianze che affermano che si è fermata per molto più tempo. Ed in terzo luogo, sto leggendo dei commenti riguardanti un matrimonio a cui sarei stato invitato; ecco, quel matrimonio era l’11 ottobre ed era ancora consentito lo svolgimento. La strumentalizzazione che sta avvenendo è vergognosa, mettendo in mezzo anche la calamità naturale dei giorni scorsi per dare adito ad attacchi alla mia persona, sorvolando sulla gravità dell’azione della dottoressa De Biase e confondendo in modo subdolo le acque. Spero sia stato chiaro e che la situazione in merito sia conclusa”.