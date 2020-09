Furti falliti e vandali al cimitero di Sarno: carabinieri avviano indagine

I carabinieri di Sarno stanno indagando su una serie di furti al cimitero, avvenuti nei giorni scorsi. Al vaglio ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Non solo furti, ma anche atti di vandalismo, in via Sarno Palma. Una banda di sconosciuti sarebbe riuscito a portare via materiale in ottone dalle tombe. La refurtiva sarebbe però stata abbandonata, perchè gli stessi ladri erano stati scoperti. Chi è intervenuto, ha poi trovato almeno 10 sacche piene di materiale asportato in precedenza, a terra.

Le indagini

Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione. Non è escluso che i ladri siano giunti in loco a bordo di un grosso mezzo, per poi portare via la refurtiva. In passato, tuttavia, il cimitero comunale era stato già preda di vandali e ladri. Al punto da spingere l'amministrazione comunale a installare un sistema di videosorveglianza che coprisse tutto il perimetro.