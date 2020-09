Scippi e rapine tra Baronissi e Fisciano: nei guai due giovanissimi

Sono finiti nei guai, due giovani che hanno commesso scippi e rapine tra Baronissi e Fisciano. I carabinieri del Nucleo Operativo della Stazione di Mercato San Severino, guidati dal Colonnello Alessandro Cisternino hanno scoperto che i due ragazzi, un 17enne ed un 18enne, nelle zone centrali delle città, con i volti coperti dal casco a bordo di uno scooter (poi sequestrato ndr) si sono impossessati di borse e portafogli di donne e uomini anziani nella Valle dell'Irno.

I provvedimenti

A loro carico, dunque, emessi due diversi provvedimenti: la collocazione in una comunità per il minorenne e il divieto di dimora in Campania per il 18enne. Inizialmente denunciati, successivamente i ladri sono stati destinatari, quindi, dei due provvedimenti.