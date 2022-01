Emergenza Covid, screening gratuito per gli studenti delle superiori ad Atena Lucana

Screening gratuito, su base volontaria, per tutti gli studenti delle scuole superiori, ad Atena Lucana: i test si sono svolti in modalità drive-in, stamattina, presso la sede della Colomba Soccorso. Un'attenzione che l'amministrazione ha inteso riservare agli alunni non coinvolti nel provvedimento di sospensione delle lezioni in presenza disposto dal Governatore Vincenzo De Luca.

I dati

Intanto, ad Atena Lucana, risultano contagiate 50 persone. Si raccomanda la massima prudenza.