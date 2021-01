Assembramenti davanti alle scuole, l'annuncio della Regione: "Scattano i controlli"

Assembramento, ignorato il distanziamento ai varchi delle scuole: è il denominatore comune di questi primi giorni di ripresa delle lezioni, a Salerno e provincia. La Regione Campania ha annunciato il giro di vite, anche alla luce dei nuovi contagi che sono stati registrati nelle ultime ore, ad Amalfi e anche a Pastena.

I dettagli

"In relazione alle notizie e alle immagini pervenute all'Unità di Crisi, e alle relative verifiche effettuate, che testimoniano diffuse situazioni di assembramento davanti agli istituti scolastici - scrive la Regione - si invitano i sindaci a predisporre mirati servizi di controllo da parte delle Polizie Municipali, in particolare nelle fasi di ingresso e di uscita di alunni e studenti dagli istituti scolastici. L'Unità di Crisi ricorda che occorre mantenere alta la guardia contro i contagi e che la situazione generale deve assolutamente invitare tutti al rispetto dei protocolli di sicurezza, e in generale ad osservare comportamenti prudenti e responsabili". ?

La nota del Comune di Salerno



Continua il graduale ritorno in aula degli studenti di Salerno. Stamani è toccato a tutte le Scuole Elementari ed alle Scuole Medie. La Polizia Municipale e la Protezione Civile "hanno attivato - spiega il Comune di Salerno un programma di presenza e di presidio di fronte agli istituti scolastici con particolare riguardo per quelli più frequentati e/o in zone maggiormente trafficate. È stata registrata qualche situazione problematica, dovuta molto probabilmente anche all'ansia del ritorno a scuola per tante famiglie e studenti. Già da domani si confida in un deciso miglioramento della situazione grazie ai piani predisposti per i singoli istituti dai dirigenti scolastici ed al supporto di Polizia Municipale e Protezione Civile". Poi l'appello: "Appare a tutti evidente che spetta a ciascuno assumere comportamenti responsabili per scongiurare ogni forma di pericoloso assembramento durante l'entrata e l'uscita dai plessi. Si confida, pertanto, nella massima collaborazione di tutti (genitori, alunni, insegnanti,personale non docente) per mantenere ordine e distanze di sicurezza affinché sia conseguito il comune risultato del ritorno sicuro in aula".