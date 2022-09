Acciaroli, rete da pesca non a norma sequestrata dalla Guardia Costiera

Nuova operazione della Guardia Costiera nelle acque di Acciaroli. Il sequestro, questa volta, ha interessato una rete da pesca irregolare e non segnalata

Il sequestro

La rete, lunga circa un chilometro, rappresentava un pericolo per la navigazione e per le attività marittime poiché non segnalata. Di qui il sequestro della stessa da parte della Guardia Costiera.