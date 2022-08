Settimana di Ferragosto: ecco i consigli della Polizia per i salernitani che vanno in vacanza

Durante la settimana di ferragosto, le città si svuotano e questa condizione spesso diventa un’occasione per i malviventi che intendono compiere furti nelle abitazioni. Il Questore della provincia di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha dunque disposto un’intensificazione dei servizi di prevenzione dei cosiddetti reati predatori, con l’implementazione di ulteriori pattuglie nel controllo del territorio.

I consigli per chi parte

Come ogni anno, la Polizia di Stato diffonde i consigli diretti a chi lascia le proprie abitazioni per trascorrere un periodo di vacanza: chiudere gli infissi e la porta di ingresso; comunicare ai propri vicini di casa la propria assenza; far ritirare dalla buca delle lettere la posta in giacenza; non lasciare in casa grosse somme di denaro; e vitare di pubblicizzare sui social della propria partenza o pubblicare foto in tempo reale dei propri viaggi.

I controlli in città

Per chi invece resta in città e per i tanti turisti che hanno deciso di trascorrere qui il loro Ferragosto le pattuglie della Polizia di Stato lavorano per garantir loro tranquillità per cui i poliziotti delle volanti ed i poliziotti di quartiere a terra e i poliziotti sugli acquascooter in acqua attueranno un’intensa attività di vigilanza, coordinata dalla Sala Operativa. Ovviamente, nelle fasce serali, grande attenzione sarà dedicata ai controlli nelle zone della movida per garantire la serena fruizione degli spazi aperti e dei locali aperti al pubblico nella serata in tutta sicurezza.

L'avviso

L’ultimo consiglio, che vale sempre e per tutti, è di chiamare il 112 quando si è in una situazione di pericolo, o quando si avvisino persone sospette: la collaborazione di ogni cittadino è una preziosa forma di cooperazione e di solidarietà attiva attraverso cui le forze dell’ordine riescono a garantire la realizzazione di una ordinata e civile convivenza.