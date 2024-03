Sicurezza ad Agropoli: le precisazioni dell'amministrazione comunale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Fin dall’insediamento dell’attuale Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi la sicurezza è stata uno dei capisaldi. Numerose sono le azioni poste in essere, altre quelle in itinere al fine di aumentare il livello di sicurezza urbana e la percezione del senso di sicurezza. Qui sono elencate alcune delle azioni messe in campo in 19 mesi di mandato dal primo cittadino e dall’attuale maggioranza.

Ripristino del sistema di videosorveglianza esistente

Uno dei primi atti approvati dalla giunta comunale nel mese di novembre 2022, è stato il progetto di ripristino delle telecamere esistenti attraverso il bando pubblico della “videosorveglianza partecipata ovvero di sicurezza partecipata”. Con questo progetto furono rese di nuovo funzionanti le 47 telecamere esistenti rispetto alle poche rimaste operative per la mancata manutenzione. Attraverso la videosorveglianza partecipata vennero installati anche 5 sistemi targa System. Attraverso la scansione della targa l’innovativo sistema è in grado di rilevare irregolarità come: auto rubate, poste sotto sequestro o inserite nella black list della Polizia, veicoli circolanti senza copertura assicurativa e revisione. Permette inoltre di riconoscere i veicoli intestati a “prestanome” e utilizzati nei reati, a tutto vantaggio della sicurezza urbana completa e della tranquillità totale dei cittadini. A oggi, quindi, il sistema di videosorveglianza territoriale consta di 52 telecamere (47 telecamere di contesto + 5 targa system) ed offre un quotidiano supporto alle forze dell’ordine impegnati nella repressione e prevenzione dei reati predatori e altri reati di natura diversa. L’installazione ex novo di due telecamere di videosorveglianza a Piazza della Mercanzia ha posto fine alle continue risse che si registravano nei fine settimana, così come anche il ripristino di quelle esistenti in determinati luoghi della movida, fungono da deterrente per tutti quei fenomeni comportamentali che erano causa di insicurezza urbana.

Ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadina esistente

In data 5 ottobre 2022, il sindaco del comune di Agropoli ha sottoscritto con la Prefettura di Salerno il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana. Con successive delibere, del 14 e 19 ottobre 2022 la giunta municipale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato "Agropoli sicura 2022" - Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Agropoli. Quindi ha approvato il “Progetto esecutivo per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza integrativo della città di Agropoli - Patto per l’attuazione della sicurezza urbana - di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 2 novembre 2023 che prevede l’installazione di ulteriori 36 telecamere ovvero, di 16 varchi di lettura targhe di accesso al territorio e 20 telecamere di contesto per finalità di sicurezza e contrasto al degrado urbano), che vanno ad aggiungersi all’attuale sistema di videosorveglianza composto da 52 telecamere.Con il Decreto del Ministero degli Interni del 5 giugno 2023 sono state approvate le graduatorie finali della citata procedura di selezione ed ammesse a finanziamento a valere sull'Asse 2, Azione 2.1 del POC "Legalità" 2014-2020” le proposte progettuali valutate idonee a seguito di apposita istruttoria. Con comunicazione del 6 giugno 2023 il comune di Agropoli è stato informato dal Ministero dell'approvazione della proposta progettuale avanzata. E’ stato quindi dato corso alla gara ad evidenza pubblica per “l’affidamento del servizio di installazione e fornitura dell’impianto di videosorveglianza”. Il progetto prevede l’installazione di una centrale operativa sia presso la sede del Comando di Polizia Municipale sia presso la Compagnia Carabinieri di Agropoli. Si prevede che entro l’estate 2024 l’impianto di videosorveglianza cittadina conterà sull’operatività di ben 88 telecamere, di cui 21 sistemi targa system collocati sulle strade di accesso al territorio e al centro cittadino.

Ulteriore ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino tramite progetto Unione dei Comuni già ammesso a finanziamento

Sempre nell’ottica di aumentare la sicurezza urbana, il comune di Agropoli ha partecipato al maxi progetto per il sistema evoluto con 57 postazioni di videosorveglianza presentato dall’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento che è stato finanziato dal Ministero dell’Interno con inserimento ufficiale nella graduatoria definitiva. Il comune di Agropoli beneficerà di un’ulteriore installazione di 18 telecamere targa system collocate sulle strade di accesso al territorio e al centro cittadino. Infatti, l’intervento si pone l’obiettivo di implementare la sicurezza urbana in quelle zone dell’Unione interessate da vie di transito importanti, presenza di scuole e altri luoghi rilevanti ma non ancora coperte dal sistema di videosorveglianza. La necessità di espandere il sistema di telecamere in rete installate nell'area di collegamento dei comuni unionali è venuta fuori a seguito del confronto con la Polizia Locale e le altre forze dell’ordine.Con quest’ulteriore progetto, la cui conclusione si stima per fine anno 2024, il comune di Agropoli conterà sulla operatività di 106 telecamere.

Turni notturni e serali e potenziamento del corpo di Polizia Municipale

Prima dell’estate 2023, visti i casi di furti che avvenivano in alcune aree cittadine, su richiesta della giunta comunale, la Polizia Municipale attivò anche turni serali diversi da quelli sostenuti in modo ordinario ovvero un’attività di controllo del territorio serale – notturno, in particolar modo nelle contrade Moio, Moio alto, Frascinelle, Fuonti, Mattine, Madonna del Carmine, ma il pattugliamento si estese comunque in modo capillare su tutto il territorio comunale. L’azione della Polizia Municipale fu un ausilio ai Carabinieri della locale Compagnia, impegnati quotidianamente su questo fronte. Anche sul fronte dell’impiego della Polizia Municipale in turni serali e notturni l’Amministrazione sta lavorando per arrivare a una soluzione definitiva che possa offrire un servizio di supporto alle forze dell’ordine nel controllo del territorio. Il comune di Agropoli conta circa 23.000 abitanti e secondo quanto recita la norma regionale in materia il Corpo della Polizia Municipale di Agropoli dovrebbe contare circa 40 unità a tempo pieno ma ad oggi sono poco più della metà. L’Amministrazione comunale sta lavorando per raggiungere l’obiettivo numerico di 40 unità previsto dalla Legge Regionale. Un primo passo venne operato nel 2023 quando l’ente ha bandito ed espletato un concorso per reclutare operatori di Polizia Municipale per rafforzare l’attuale organico del Corpo. Dalla graduatoria del concorso sono stati assunti già tre operatori di Polizia Municipale part time, e nel PIAO è stata prevista l’assunzione di altri 9 operatori prima dell’estate. Nel biennio 2025-2026 si conta si scorrere ulteriormente la graduatoria per raggiungere il numero di agenti idoneo a istituire in modo permanente il terzo turno di servizio serale/notturno.

Nuova sede per il comando della Polizia Municipale

Sempre nell’ottica dell’innalzamento della percezione di un adeguato livello di sicurezza urbana da parte della cittadinanza e dei turisti, l’Amministrazione si è adoperata per dotare il Corpo della Polizia Municipale di una sede idonea che soddisfi le esigenze logistiche ed operative del Corpo. Dopo una lunga trattativa con le Ferrovie dello Stato si è addivenuti alla decisione di acquistare l’ex sede della Polfer, una struttura dismessa da anni ma già strutturata con i criteri di una caserma, che offre spazi lavorativi sufficienti al nuovo organico del Corpo, dotata di camera di sicurezza per i fermati e gli arrestati e di spogliatoi diversificati per uomini e donne. Inoltre sarà possibile creare una centrale operativa all’avanguardia dotata di oltre cento telecamere di videosorveglianza tecnologicamente evolute e di una centrale di sorveglianza remota delle Zone a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali Urbane.

Commissariato di Polizia di Stato e nuova sede Compagnia Carabinieri

Tra le altre importanti azioni che l’Amministrazione Mutalipassi sta portando avanti con estrema decisione ci sono la realizzazione del Commissariato di Polizia di Stato il cui bando di gara è in essere mentre è prossima l’approvazione del progetto esecutivo per dare una nuova e idonea sede alla locale Compagnia Carabinieri. In entrambi i casi i fondi utili, ottenuti tramite l’accensione di mutui presso Cassa Depositi e Prestiti a fine 2022, sono disponibili. «La sicurezza ha rappresentato fin dal primo giorno una delle nostre priorità – ha affermato il sindaco Roberto Mutalipassi - pur nella consapevolezza che la stessa non è materia di competenza diretta del sindaco. Diverse sono le azioni messe in campo e numerose altre quelle che saranno sviluppate nel prosieguo per rafforzare il livello di sicurezza in città. Fatti concreti, come sempre».