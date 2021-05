“Stazione Vesuvio est di Striano", il Comune di Nocera presente alla conferenza di servizi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Questa mattina, in rappresentanza del Comune di Nocera Inferiore, il consigliere Luciano Passero si è recato presso la palestra della scuola media di Striano per partecipare alla Conferenza di Servizi avente ad oggetto la “Stazione Vesuvio est di Striano e la viabilità di raccordo con i Comuni dell’Agro Nocerino Sarnese e l’Agro Vesuviano”. Al termine dei lavori della conferenza, alla quale hanno partecipato anche altri Comuni del territorio, il consigliere ha aggiunto: “L’opera è, potenzialmente, maestosa ed importantissima per i nostri territori, perché, con essa, certamente assisteremmo ad un notevole incremento del circuito economico, turistico e culturale per tutto il comprensorio. Tuttavia - ha continuato - non è secondario rilevare che la sua realizzazione non può e non deve trascurare la necessità di un raccordo viario, per non far sì che essa non sia altro che una cattedrale nel deserto.”