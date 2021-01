Il Tar sospende la chiusura delle scuole a Torre Annunziata, il commento del Codacons

In ogni caso, il Tar ha sospeso l'ordinanza del sindaco per le valutazioni del caso, per cui, ad oggi, in realtà, il ricorso risulta sì accolto, ma non vinto dal gruppo dei genitori che avevano chiesto il ritorno in presenza.

Sospesa, l'ordinanza del sindaco di Torre Annunziata sulla chiusura delle scuole nel comune napoletano, a causa dei numerosi contagi. Il Tar, infatti, ha inteso valutare il ricorso presentato dal Codacons: "Gli atti della Regione si sono rivelati illegittimi. Adesso, nessun sindaco potrà emettere ordinanze di chiusura irrispettose della legge. La decisione del TAR di sospendere l'ordinanza del Sindaco di Torre Annunziata è conseguenza del ricorso vinto dagli avvocati Laura Clarizia e Matteo Marchetti del Codacons. Non è una battaglia Sì DAD - No DAD: è una battaglia sulla legittimità. Questo risultato sia monito per tutti i sindaci della Regione Campania", ha commentato l'avvocato Matteo Marchetti.

Al di là della sospensiva del Tar, lunedì sarebbero comunque riprese le lezioni in presenza (a meno di una nuova ordinanza di chiusura), visto che il sindaco Ascione aveva deciso la chiusura delle scuole fino al 31 gennaio. In ogni caso, il Tar ha sospeso l'ordinanza del sindaco per le valutazioni del caso, per cui, ad oggi, in realtà, il ricorso risulta sì accolto, ma non vinto dal gruppo dei genitori che avevano chiesto il ritorno in presenza.