Casa vacanza "fantasma" ad Ascea, il Comune: "Attenzione al truffatore seriale"

L'avviso del Comune: "Attenzione al sig. A.M. , è un truffatore seriale, ieri aveva messo un annuncio su Facebook proponendo una casa in affitto ad Ascea: rinnoviamo l’invito a chiedere info sempre al Comune in caso di dubbi"