"Collaboro con la parrocchia: acquisti il quadro": denunciato truffatore nel Vallo di Diano

Il truffatore, napoletano con precedenti, è stato sorpreso in possesso di diversi quadri uguali a quelli consegnati ai malcapitati

Carabinieri in azione, per sventare una serie di truffe messe a segno da un 53enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. L'uomo aveva preso di mira gli anziani del Vallo di Diano: fingendosi collaboratore delle parrocchie locali, ha convinto le vittime di dovergli consegnare dei quadri in cambio di alcune centinaia di euro.

La denuncia

Ad avviare le indagini, i militari di Buonabitacolo: il malvivente è stato sorpreso in possesso di diversi quadri uguali a quelli consegnati ai malcapitati. Il napoletano è stato, dunque, denunciato.