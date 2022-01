San Marzano sul Sarno, chiude il presidio di vaccinazione neonatale: la protesta dei cittadini

"Chiuso lo storico punto di vaccinazione neonatale di San Marzano sul Sarno. Non capiamo per quale motivo le mamme e i papà dei neonati di San Marzano sul Sarno devono portare i propri figli a vaccinarli in un'altra città". Il gruppo di minoranza "#Noi sempre tra voi" chiede chiarezza alla giunta comunale sulla chiusura dello storico punto di vaccinazione neonatale a San Marzano sul Sarno

La protesta

Una raffica di domande: "Perché lo storico punto vaccinale di San Marzano sul Sarno non è più funzionale? Per quale motivo è stato chiuso senza neanche un comunicato né una giustificazione da parte dell’amministrazione comunale? Invitiamo la maggioranza ad attivarsi in ogni modo ed in ogni come per ripristinare il punto vaccinale neonatale al fine di tutelare la propria comunità a continuare ad usufruire di in servizio necessario per i nostri infanti. Si attivi con gli uffici preposti stante l’agibilità degli stessi locali a riportare questo servizio sul territorio di San Marzano sul Sarno - è scritto nella nota stampa - Non è concepibile che genitori e bimbi in massa si muovano da una città all’altra per fare delle lunghe file, assembrandosi ai residenti, con tutti i rischi conseguenti e per di più in balia di incertezza sugli orari e giorni di apertura". "In questo periodo complicato occorre implementare gli uffici di vaccinazione e non permettere per alcun motivo, peggio ancora se strutturale, la chiusura di un punto storico di vaccinazione neonatale - hanno detto i consiglieri comunali Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda - Questa amministrazione comunale non trascuri nessuna problematica, in particolar modo se si tratta della salute dei neonati, della sicurezza sanitaria e della serenità dei loro genitori. La sindaca e l'assessore delegato si attivino presto".