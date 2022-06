Vandalizzata la nuova panchina all'ombra al parco del Ciliegio, il sindaco: "Piangerete lacrime amare"

Erano state installate pochi giorni fa, in una zona d'ombra, le panchine al parco del Ciliegio, per garantire una sosta fresca ai frequentatori dell'area verde. Ma ignoti hanno preso di mira le sedute, devastandole.

Neppure quindici giorni e si è consumato l’ennesimo atto distruttivo: una delle panchine vandalizzata senza motivo, solo per non annoiarsi e perché non c’è altro da fare. Cari Voi io non so, per ora, chi siete e da dove venite ma so perché lo fate. Vi assicuro che se vi scoviamo - chissà - nessuna violenza, nessuna illegittimità ma vi prometto che piangerete lacrime amare. A presto!