Salerno città sicura: installate nuove telecamere, spunta anche un pilomat

Sono state installate nove nuove telecamere in città per garantire ancora di più sicurezza dei cittadini di Salerno. La collocazione, come reso noto dall'amministrazione comunale, è avvenuta in punti strategici della città, alias in Piazza San Francesco, largo Barbuti, piazza San Giovanniello. Nel caso di piazza San Francesco, tuttavia, non è mancata qualche perplessità da parte dei residenti e del comitato di quartiere presieduto da Laura Vitale: "I ragazzi incivili si assembrano dinanzi al liceo e non al centro della piazza - ha spiegato - I video invece risultano proiettati verso la fontana: speriamo si possa modificare la direzione delle riprese, al fine di indirizzarla verso il luogo in cui si registrano effettivamente le trasgressioni, per poter scoraggiare gli irresponsabili".

L'altro intervento

Intanto, di fronte al complesso monumentale di San Pietro a Corte, l'area è stata delimitata da un pilomat per evitare soste selvagge e accessi indiscriminati nel quartiere.