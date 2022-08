Ritorna "Cuntaria", il festival dell'immaginario rurale

Dal 5 all'8 agosto a Stella Cilento è tempo di "Cuntaria", il festival dell’Immaginario Rurale organizzato dall’unione degli enti locali, Amministrazione Comunale, Proloco e dai ragazzi dell’ Associazione Culturale S.M.A.K con il supporto irrinunciabile del Forum dei Giovani. Quattro giorni di cunti, laboratori, spettacoli, musica, immaginazioni, chiacchiere, buon cibo e follia

Il programma

Ad aprire e chiudere il Festival ci sarà l’esibizione in strada della banda musicale di Stella coi suoi tanti maestri, eredità di una storia radicata nella tradizione della locale Scuola di Musica, che sarà aperta e visitabile per l’occasione. Ospiti di rilievo nella piazza del Regno di Cuntarìa l’attore comico agropolese Umberto Anaclerico in scena con il maestro di musica Costantino Costabile Caruccio la sera di venerdì 5 agosto e i musicisti partenopei Nicola Caso e Valerio Jovine, in concerto la sera di domenica 7 agosto. Ancora non svelati i protagonisti delle serate del 6 e dell’8 agosto.

Eccellenze locali

Non mancheranno stand di artigianato locale ed ottima gastronomia e per la quinta edizione, oltre le porte del Regno, le proiezioni del “Nuovo Cinema Cuntarìa”, sguardi d’autore sul Cilento e dintorni con film e cortometraggi di Gianni Petrizzo, Michele Schiavino, Giovanni Michelangelo D’Urso – Michele Andreotti - Alessandro Malcangi e Antonio Ferolla. Durante i quattro giorni dell’evento l’area del campo sportivo verrà adibita ad area campeggio. Chi vorrà quindi sostare in tenda alle porte del Regno potrà usufruire dei bagni e degli spogliatoi della struttura.