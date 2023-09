Castel San Giorgio: assegnati altri 20 mila euro per la transizione digitale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il finanziamento con fondi PNRR rientra nell'ambito della misura "Missione 1- Componente 1- Investimenti 1.3 “Dati e Interoperabilità ”- Misura 1.3.1- Piattaforma Digitale Nazionale Dati- Comuni". "Tra i beneficiari della misura risulta anche il nostro comune e di questo non posso che ringraziare e lodare il grande lavoro svolto dall'assessore alla Digitalizzazione Antonia Salvati e dall'ufficio diretto dal funzionario Rocco Cataldo-ha affermato il sindaco Paola Lanzara - Sono oltre 300 mila i fondi ottenuti in questi ultimi anni dal nostro Comune per rivoluzionare l'assetto digitale dell'Ente La transizione digitale della pubblica amministrazione rappresenta, da qualche anno, una vera e propria sfida che noi abbiamo colto per migliorare i servizi e accorciare sempre più le distanze con i cittadini -utenti - ha continuato il primo cittadino di Castel San Giorgio -, la semplificazione e la velocizzazione del rapporto con il cittadino, rappresentano, infatti, una risorsa non soltanto per la comunità, ma un’opportunità economica anche per l'ente. Un risparmio di tempo e di risorse umane che si traduce in maggiore operabilità e maggiore soddisfazione da parte degli utenti che riescono, con un semplice click, a svolgere operazioni stando tranquillamente a casa dietro un computer. Il nostro obiettivo è continuare su questa strada e rendere il Comune di Castel San Giorgio sempre più smart, più dinamico e sempre più vicino ai cittadini", ha concluso Paola Lanzara.