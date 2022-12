Parte dal Comune di Cetara l'Hub di Pnrr e lo sportello Europa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Sindaco di Cetara Fortunato Della Monica e la sua amministrazione comunale hanno approvato, con delibera di Giunta n. 189 del 29 dicembre 2022, la "Partecipazione al fondo concorsi e progettazione ed idee per la coesione territoriale di cui al D. LGS. 121/2021".

In breve, il primo cittadino di Cetara ha dato il via all'operatività dei Fondi Europei e dei PNRR per i territori della Costiera Amalfitana e non solo. Infatti, con l'inizio del nuovo anno sarà a disposizione degli Enti pubblici e privati uno sportello dedicato alla divulgazione e alla preparazione di Progetti per l'ottenimento dei Fondi Europei Diretti (in molti casi il fondo perduto arriva a coprire il 100% dell'investimento).

Lo sportello servirà anche a intercettare i Fondi PNRR, oggi vitali per le amministrazioni comunali.

Per il Sindaco Della Monica «L'attivazione dello sportello nasce per supportare gli altri comuni, non solo della Costiera Amalfitana, ma anche i comuni della Penisola Sorrentina e delle isole, al fine di intercettare quante più risorse possibili, per fare crescere e sviluppare i territori e, al contempo, riducendo il più possibile lo spreco enorme causato dal non utilizzo dei Fondi Europei che, purtroppo, tornano indietro e vengono destinati ad altri Stati membri dell'Unione Europea».

Lo sportello, finanziato totalmente attraverso i Fondi Europei che coprono il 100% dei costi, avrà il supporto professionale gratuito della realtà Europea dedita a questa tipologia di finanziamenti creata da Flavio Boccia, insieme ad altri professionisti validi come Ernesto Arminio, Juraj Jurkovic e Vincenzo Procida, oltre alla volontà di Cristian Greco, che ha lavorato per rendere fattibile questo progetto. Molti Comuni della Divina hanno già aderito al progetto in questi giorni, ma dal Comune di Cetara ci tengono a ribadire che il supporto sarà rivolto anche agli imprenditori che vogliono creare o ampliare la loro attività, in piena sinergia con l'Europa e nella piena collaborazione istituzionale e territoriale.