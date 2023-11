"Starthubunisa" il 24 novembre all'Università di Salerno

Il mondo degli Spin off universitari incontra il mondo delle Imprese. Venerdì 24 novembre Idee e Sinergie si incontreranno a StartHub, il meeting in programma in Aula Magna "V. Buonocore" dell'Ateneo di Salerno con inizio ore 10.00 .



Il Rettore Vincenzo Loia , l'Assessore alla Ricerca Innovazione e Startup - Regione Campania Valeria Fascione, il Prof. Mario Mustilli Università della Campania “Vanvitelli” e Presidente Sviluppo Campania), e il Presidente della Fondazione Polo Terra Prof.ssa Rita P. Aquino introdurranno l'evento.



Nel corso della giornata, oltre i saluti dei Delegati del Rettore, Proff. Tiziano Zarra (Terza Missione e Valorizzazione della Ricerca) e Antonio Pietrosanto ( Didattica), interverranno Gennaro Faella (Senior Vice President Innovation & Development, Leonardo Cyber & Security Solutions), Marco Gambardella (Vicepresidente Confindustria Salerno Delegato Education, Start Up, Digitale), Lavinia Capuana (Healthcare Innovation Consultant, Deloitte Officine Innovazione), Vincent Van Acker (Director KINTO, società di mobilità del Gruppo Toyota), Francesco Serravalle (Presidente Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno – Project leader Premio Best Practices per l’Innovazione).

20 spin off UNISA si presenteranno al pubblico con un breve speech e accoglieranno i visitatori nei loro stand.



La partecipazione è libera, per registrarsi https://starthubunisa.it/registrazione/



PROGRAMMA E INFORMAZIONI www.starthubunisa.it; https://poloterra.it/. ; https://lnkd.in/eZ4mS_qN