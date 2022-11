A Salerno il 3 dicembre inaugura l’ottava edizione dell’Expo d’arte contemporanea “Luci in Avalon”

Dal 3 all’11 dicembre si accendono le luci dell’arte a Salerno. Si terrà l’ottava edizione di “LUCI IN AVALON”, Expo d’Arte Contemporanea organizzata dall’associazione culturale “Avalon Arte APS” di Salerno, manifestazione patrocinata dal Comune di Salerno.

Il vernissage è previsto sabato 3 dicembre alle ore 18.30 presentato dal critico d’arte Luigi Sinacori.

Location lo storico PALAZZO GENOVESE – sito in Largo Sedile del Campo nel cuore della Salerno illuminata dalle note Luci d’Artista che la manifestazione omaggia.

“LUCI IN AVALON è un evento che cammina con le Luci d’Artista. Come sempre, proponiamo una collettiva dove 17 artisti con stili e tecniche diverse creano una armonia di luci e colori che da sempre incanta il pubblico. – dichiara la presidente Dina Scalera – quest’anno poi possiamo affermare con orgoglio che “Avalon Arte” è iscritta al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, premiando la bontà del nostro progetto. La pandemia ci ha condizionato pesantemente, ma l’Arte vince sempre. Riprendiamo la consuetudine del voto in sala che consente ai visitatori di scegliere l’artista del Cuore, dell’Emozione.”

La direzione artistica è della presidente Dina Scalera con Stefania Siano e l’allestimento è a cura di Giovanni Memoli, coadiuvato da Mario Cestaro. Fotografia e grafica a cura di Paola Siano. Comunicazione a cura di Magrina Di Mauro.



INGRESSO LIBERO

ORARIO SABATO E FESTIVI 10,00 – 12,00 / 16,30 – 20,30

GIORNI FERIALI 16,30 – 20,30 - MATTINA SU PRENOTAZIONE

Per info e prenotazione visita guidata 3332809615



ESPONGONO: ARAPHOENIX; MANUELA BORRELLI; ROBERTO FABIO BRUCCI; BIAGIO LANDI; ELVIRA LANDI; ANGELINA LAPADULA; ANGELA MAGLIARO; PASQUALE MASTROGIACOMO; GIUSEPPE QUAGLIATA; VINCENZO RIDOLFINI, ENZO SANTORO; ANTONIO SCARAMELLA; PAOLA SIANO; CAMILLA SORRENTINO; INNA STETS – INNA; RITA TEATINI – BIANCA RITA; FRANCESCO TORTORA