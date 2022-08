"Un'ora a teatro": Erri De Luca e Sabrina Knaflitz in scena sul Pianoro di Ciolandrea

Indirizzo non disponibile

Spettacolo inedito ed unico quello che si terrà sabato 3 settembre sul Pianoro di Ciolandrea e che avrà come protagonisti Erri De Luca e l'attrice Sabrina Knaflitz.

Lo spettacolo

Il titolo dello spettacolo è "Un'ora a teatro" ed è un racconto a due voci durante il quale si narrano le imprese di un fiore, le stranezze di un albero piantato in un giardino, che non lascia cadere i suoi frutti, l’avventura di due famosi gas della chimica, il punto di vista di un antico abitante di foreste. In mezzo irrompe una scrittrice americana del 1900 che frantuma il rapporto tra i sessi sprizzando scintille. Il finale è napoletano.