Aka 7Even sarà ospite del Maximall di Pontecagnano: cresce l'attesa dei fan

La data e l'orario già cerchiati in rosso sull'agenda dei fan sono il 25 giugno alle 17. Aka 7even sarà ospite del Maximall di Pontecagnano Faiano. Incontrerà i fan per autografare le copie del disco:

I dettagli

Aka continua a collezionare successi: il suo omonimo album d’esordio (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è stato certificato disco d’oro e il singolo “Loca” ha ottenuto invece la certificazione di disco di platino (dati diffusi da Fimi/GFK). Il cantante aggiunge nuove date all’instore tour che lo sta portando in giro per l’Italia per presentare “AKA 7EVEN”, disponibile in digitale e nella speciale versione cd e vinile autografati al link https://smi.lnk.to/aka7even