Al via la 6^ edizione del concorso internazionale “Reinterpretazione della tombola napoletana dal n.1 al n.90”

L’Associazione culturale “Thule non solo doposcuola Onlus” bandisce la 6^ Edizione del Concorso internazionale di arte contemporanea “Reinterpretazione della Tombola Napoletana dal n.1 al n.90” dedicato ad opere che hanno come protagonista la smorfia napoletana in chiave moderna.

Il concorso, aperto a artisti di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età, è suddiviso in tre sezioni: Pittura, Scultura, Fotografia e/o progettazione grafica.

Le opere selezionate saranno esposte nella mostra collettiva che sarà inaugurata il giorno 7 dicembre 2020 alle ore 17.00, presso il Palazzo Sant’Agostino (sede della Provincia) sito in Salerno alla via Roma. La mostra resterà aperta dal 07-12-2020 al 15 gennaio 2021.

I vincitori delle rispettive sezioni saranno proclamati il giorno 15 gennaio alle ore 17.00, presso il Palazzo Sant’Agostino (Provincia) di Salerno, in via Roma.



Per informazioni

Associazione “THULE non solo doposcuola” O.D.V. via G. Della Monica 46-48 Castel San Giorgio(SA)-

Tel/fax081-5161472- Cell3489889323/331-4264452- fb thule non solo doposcuola

e-mail thulenonsolodoposcuolacsg@gmail.com- Pec associazionethule@pec.it