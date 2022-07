Ad Amalfi ritorna l'Estate dei Piccoli: ecco tutti gli eventi in programma

Partirà giovedì 14 luglio l'Estate dei Piccoli di Amalfi, il cartellone eventi esclusivo pensato per i bambini divenuto un vero e proprio cult della stagione estiva. Quindici gli appuntamenti in programma fino al 28 agosto.

Il programma

Si parte giovedì 14 Luglio (19.00 - 21.00) con “La Piazza del Divertimento” (Piazza Municipio). Il 18 Luglio ed il 20 luglio sarà la volta di Art for Kids - L’arte a misura di bambino in Amalfi Pop Art. Giovedì 21 Luglio (17.30, Amalfi – Spiaggia Libera) Schiuma Party. Lunedì 25 Luglio (17.30 - 21.00, Piazza Duomo) ritornerà Art for Kids - L’arte a misura di bambino in “Notte stellata al Duomo di Amalfi”. Giovedì 28 Luglio (19.00 e 20.30, Amalfi – Partenza da Piazza Municipio) Alice in Wonderland, spettacolo itinerante, su due turni, con attori e figure. Lunedì 1 Agosto (17.30 - 21.00, Amalfi – Parco Pineta) ancora Art for Kids - L’arte a misura di bambino in La stanza di Van Gogh in Arsenale. Giovedì 4 Agosto (21.00, Amalfi – Piazza Municipio) spazio alle Storie di Kirikù, spettacolo per bambini e ragazzi che parla ai più piccoli di un tema delicato e attuale come quello dell’integrazione culturale. Lunedì 8 Agosto e mercoledì 10 agosto (17.30 - 21.00, Amalfi – Parco Pineta) Art for Kids - L’arte a misura di bambino in Matisse e il mare di Amalfi ed in Cézanne e i limoneti della Costa d’Amalfi. Giovedì 11 Agosto (21.00, Piazza Municipio) Funghi in Città – Marcovaldo, una storia simpatica e divertente che racconta di come un uomo, Marcovaldo, riesce a trovare fra lo smog e i grattacieli di una grande città un piccolo angolo verde. Venerdì 19 Agosto (21.00, Pogerola) tornerà le Storie di Kirikù. Venerdì 19 Agosto (21.00, Pogerola – Campetto) I Tre Porcellini, un viaggio in un classico della favola, in un crescendo di emozioni e colpi di scena. Lunedì 22 Agosto (17.30 - 21.00, Porto di Amalfi) Art for Kids - L’arte a misura di bambino in “Amalfi en plein air”. Giovedì 25 Agosto (21.00, Amalfi – Piazza Municipio) Storie in Soffitta, spettacolo su storie scelte dal libro “C’era una volta, ascolta”. A chiudere il ciclo di appuntamento, domenica 28 agosto (ore 19.00 - 20.30, Vettica) Art for Kids - L’arte a misura di bambino in Monet e la Valle delle Ferriere.