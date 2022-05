Cresce l'attesa per il premio Fabula: la scrittrice Delogu presenta "Contrappasso"

Come accade ormai da anni in questi periodi, Fabula inizia a ricongiungersi con i suoi creativi attraverso degli appuntamenti che abbiano tutto il sapore della fantasia, incontri speciali con i protagonisti dello spettacolo che magicamente s’impongono come esaltante anticipazione di quello che sarà poi la settimana del Premio. In quest’ottica, sabato 28 maggio alle 18.30, presso il Salotto Comunale di Battipaglia, arriva Andrea Delogu. La conduttrice e scrittrice presenterà il suo ultimo libro: “Contrappasso”.

La scheda



Per la Delogu è la terza opera, che arriva dopo il memoir “La collina” (2014), scritto insieme ad Andrea Cedrola, in cui ha raccontato i primi dieci anni della sua vita, vissuti vissuto nella comunità di San Patrignano e “Dove escono le parole” (2019) in cui ha raccontato la vita da dislessica in Italia. Per HarperCollins Italia oggi pubblica il suo primo romanzo, una storia appassionante, un grandioso parto della fantasia e una riflessione attualissima sul rapporto degli umani con l’ambiente che li ospita, sulla ricchezza e lo spreco, sulle responsabilità e i limiti del potere. In questo thriller distopico ci sono tutti gli ingredienti che una platea di giovani dovrebbe imparare a mescolare, discernere, imparare: quanto sfruttano e sprecano, le dinamiche con cui intrecciano i rapporti, il tutto su uno sfondo horror. Nel frattempo tutto è pronto per l’edizione 2022, in programma sempre a Bellizzi dal 29 agosto al 3 settembre. Non si conoscono ancora i nomi che contraddistingueranno il Premio Fabula numero 12, ma sono aperte le iscrizioni. Carta, penna e fantasia è quanto basta per candidarsi ad una settimana indimenticabile.