Dal 25 aprile al primo maggio 2024 il borgo di Auletta tornerà ad accogliere migliaia di visitatori che sceglieranno di vivere la Valle del Tanagro mantenendo come fil rouge il carciofo bianco locale. Verde chiaro, dal cuore morbido e senza spine, saranno decine i piatti a lui dedicati, a cui si affiancheranno una serie di prelibatezze preparate direttamente dai contadini e dalle massaie. E all’area delle Tabernae Gastronomiche si aggiungerà un calendario ricchissimo di appuntamenti, oltre che un mercatino di tipici: musica, spettacoli e artisti di strada itineranti con il progetto Bianco Festival, show cooking, presentazioni, laboratori, e convegni nelle Tabernae Parlanti condotte e coordinate dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti.

L'edizione 2024

La dodicesima edizione di Bianco Tanagro si prospetta ricca di emozioni. Particolarmente attesa la consegna del Carciofo d’Oro al poeta paesologo Franco Arminio, ma anche i riconoscimenti di Ambasciatore del carciofo bianco assegnati all’imprenditore agricolo Michele Sica della Residenza Rurale Incartata di Calvanico e alla senior bartender Anna Ferrentino del Black Monday di Salerno e le premiazioni alle realtà locali, associative e imprenditoriali, che si sono distinte per una particolare attenzione al proprio territorio. “A meno di un mese dall’inaugurazione il nostro paese è già in fermento, ogni anno di più Bianco Tanagro conferma il suo ruolo culturale ed economico per una comunità che ama accogliere e raccontarsi attraverso il suo prodotto più significativo. Non vediamo l’ora di poter vivere insieme anche questa dodicesima edizione. Come sempre proponiamo un ricco programma che andrà avanti ininterrottamente dal 25 aprile al primo maggio per regalare giorni di relax e divertimento nel nostro territorio a chi ha voglia di riconciliarsi con il mondo rurale e con una cucina autentica”, commenta il presidente della Pro Loco Auletta Giuseppe Lupo. Il festival, inteso come momento di promozione territoriale, promuove le visite alle vicine Grotte di Pertosa Auletta e al castello marchesale del paese. Bianco Tanagro, nel solco della lotta allo spreco alimentare e con spirito green, continuerà a proporre posate e piatti riciclabili, così come la family bag per portare a casa il cibo che non si è riusciti a finire. Per inaugurare la stagione del carciofo dal 13 al 23 aprile, in alcuni ristoranti di Auletta e dei paesi limitrofi, si svolgerà la Settimana Gastronomica del carciofo, così da consentire di degustare in anteprima il “guerriero dal cuore tenero” nei giorni precedenti all’iniziativa.

Il programma di Bianco Tanagro 2024

Giovedi 25 aprile

Ore 10

_Inaugurazione della XII edizione

_ Sfilata ed esibizione Gruppo Storico Folkloristico Archibugieri “Cavalieri Bolla Pontificia A.D. 1394”

_ Sfilata ed esibizione Gruppo Storico “La Fario del Duca Laurino”

_ Esibizione bambini Gruppo Folkloristico Gregoriano

_3° Raduno Camperisti “Saluti di benvenuto”

Largo Braida – Massavetere

_Apertura mercatini

I prodotti della terra e dell’artigianato tipico

Mostra/Fiera dell’agricoltura

­_Apertura Info Point

Ore 11

_ Bianco Festival

“CIRCOLETTO”

Baracca dei Buffoni

Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

Ore 11:30

Bianco Festival

“ONE MAN BAND”

Baracca dei Buffoni

Ore 12

_Apertura Tabernae gastronomiche

Il carciofo bianco declinato dall'antipasto al dolce

_Arrivo del “CLUB VESPE CAGGIANO”

“I FRATELLI CAMMELLI”

Baracca dei Buffoni

Ore 12:30

_ Bianco Spettacoli

Gruppo Musica Popolare “AUSONJA”

Gruppo Musica Popolare “I BRIGANTI DEL RE”

Gruppo Musica Popolare “STRAGATTI”

_ Bianco Spettacoli

Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

_ Bianco Festival

“STAND UP”

Baracca dei Buffoni

Ore 13

_ Bianco Festival

“CHUMBALA CACHUMBALA”

Baracca dei Buffoni

Ore 17

_ Bianco Spettacoli

Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

_ Bianco Festival

Con differenti spettacoli e differenti strumenti, the Straniero è un uomo-orchestra. I suoi più recenti strumenti, il nuovissimo “Bordellofono Tascabile” e “Radio Guaglione”, sono una sua ulteriore evoluzione. Il suo repertorio varia dalla musica napoletana al jazz, dallo ska ai classici italo-americani, dal rock al pop fino alla musica classica, tutto con l’impronta bizzarro-creativa dello straniero!

“ONE MAN BAND”

Baracca dei Buffoni

Ore 17:30

“CHUMBALA CACHUMBALA”

Baracca dei Buffoni

Ore 18

_ Bianco Festival

Uno spettacolo itinerante che rappresenta un gioco clownesco il quale ha l’obiettivo di mostrare l’aspetto più elegante e raffinato del clown bianco e l’aspetto più divertente dell’augusto. Ispirati dai mercanti della via della seta, i clown si esibiranno in una performance coinvolgente che vedrà i “fratelli Cammelli” trotterellare con tre cammelli seguendo una buona stella. Ovviamente continueranno a seguire quella sbagliata, creando un divertentissimo gioco con il pubblico.

“I FRATELLI CAMMELLI”

Baracca dei Buffoni

Ore 18:30

“STAND UP”

Baracca dei Buffoni

Ore 19

_Tabernae parlanti

Tra salotto e cucina, chiacchiere e riflessioni su cibo e tradizioni culinarie

presenta la giornalista enogastronomica Antonella Petitti

Cooking Show a cura della Pro Loco Gregoriana

“Carciofo ripieno di patate conzate” con Vittoria Trimarco, Giuseppe Dente e Rosangela Pacelli

Complesso Monumentale dello Jesus

Ospiti

Piero Dente, presidente Pro Loco Gregoriana

Giovanni Caggiano, presidente Comunità Montana Alto Medio Sele Tanagro

Gaspare Salamone, presidente GAL I Sentieri del Buon Vivere

Nicola Padula, sindaco Comune San Gregorio Magno

_ Bianco Festival

“CHUMBALA CACHUMBALA”

Baracca dei Buffoni

Ore 19.30

_Apertura Tabernae gastronomiche

Il carciofo bianco declinato dall'antipasto al dolce

“STAND UP”

Baracca dei Buffoni

_ Bianco Spettacoli

Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

Ore 20:30

_ Bianco Festival

“ONE MAN BAND”

Baracca dei Buffoni

Ore 21

_ Bianco Spettacoli

Gruppo di Musica Popolare “TAMORRASIA”

Gruppo di Musica Popolare “VOCI DEL SUD”

Gruppo di Musica Popolare “A PARANZA RO TRAMUNTAN”

_ Bianco Spettacoli

Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

Venerdi 26 aprile

Ore 17

_Apertura Info Point

a cura dei Volontari del Servizio Civile Unpli della Pro Loco Auletta: libri, flyer con il programma di Bianco Tanagro, l’opuscolo degli eventi, la guida turistica, il ricettario A Tavola col guerriero.

_Apertura Mercatini

I prodotti della terra e dell’artigianato tipico

Mostra/Fiera dell’Agricoltura

Ore 17:30

_ Bianco Festival

“CHUMBALA CACHUMBALA”

Baracca dei buffoni

Ore 18

_ Bianco Festival

“ONE MAN BAND”

Baracca dei Buffoni

Ore 18:30

_Tabernae parlanti

Tra salotto e cucina, chiacchiere e riflessioni su cibo e tradizioni culinarie

presenta la giornalista enogastronomica Antonella Petitti

Cooking show con Michele Sica della Residenza Rurale Incartata di Calvanico (SA)

Presentazione del libro “Ipocrisia dell’abbondanza” - Perchè non compreremo più cibo a basso costo di Fabio Ciconte

Ospiti:

Antonio Pellegrino, presidente Coop Sociale Monte Frumentario - Terra di Resilienza mulino a pietra

Rosangela Addesso, scienziata e ricercatrice dell’Università di Potenza

Sara Manisera, giornalista

_ Bianco Spettacoli

Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

_ Bianco Festival

“STAND UP”

Baracca dei Buffoni

Ore 19

_ Bianco Festival

“CHUMBALA CACHUMBALA”

Ore 19.30

_Apertura Tabernae gastronomiche

Il carciofo bianco declinato dall'antipasto al dolce

_ Bianco Festival

“ONE MAN BAND”

Baracca dei Buffoni

Ore 20

_ Bianco Festival

“STAND UP”

Baracca dei Buffoni

Ore 20:30

_ Bianco Spettacoli

Gruppo Musica Popolare “I KOMITIVA”

Gruppo Musica Popolare “PARANZA PICENTINA”

Gruppo Musicale “I CILENTO FOLK”

Ore 21

_ Bianco Spettacoli

Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

Sabato 27 aprile

Ore 10

_Apertura Info Point

a cura dei Volontari del Servizio Civile Unpli della Pro Loco Auletta: libri, flyer con il programma di Bianco Tanagro, l’opuscolo degli eventi, la guida turistica, il ricettario A Tavola col guerriero.

_Apertura Mercatini

I prodotti della terra e dell’artigianato tipico

Mostra/Fiera dell’Agricoltura

Ore 11

_ Bianco Festival

“CIRCOLETTO”

Baracca dei Buffoni

_ Bianco Spettacoli

Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

Ore 12

_Apertura Tabernae gastronomiche

Il carciofo bianco declinato dall'antipasto al dolce

_ Bianco Festival

“ONE MAN BAND”

Baracca dei Buffoni

Ore 12.30

_ Bianco Spettacoli

Gruppo Musica Popolare “DRUM CIRCLE EXPERIENCE”

Gruppo Musica Popolare “TARANTICA”

Gruppo Musica Popolare “FOLKINES”

_ Bianco Festival

“I FRATELLI CAMMELLI”

Baracca dei Buffoni

Ore 13:30

_ Bianco Festival

“STAND UP”

Baracca dei Buffoni

Ore 14

_ Bianco Festival

“CHUMBALA CACHUMBALA”

Baracca dei Buffoni

_ Bianco Spettacoli

Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

Ore 15.30/19

_ Bianco Giochi di Strada “Mazz e Taccar”

Largo Cappelli

Ore 17

“ONE MAN BAND”

Baracca dei Buffoni

Ore 17:30

_Visita Spettacolo nel Castello Marchesale Scanderberg

“I FANTASMI DEL CASTELLO”

A cura dell’Associazione Culturale Artificio

Ingresso cancello del Parco del Castello

Per prenotazione 347.1887416

Costo ingresso 10 euro

Ore 18

_ Bianco Festival

“I FRATELLI CAMMELLI”

Baracca dei Buffoni

Ore 18:30

_Tabernae parlanti

Tra salotto e cucina, chiacchiere e riflessioni su cibo e tradizioni culinarie

presenta la giornalista enogastronomica Antonella Petitti

Cooking show con i ragazzi dell’Istituto Alberghiero Antonio Sacco di Sant’Arsenio (SA)

Ospiti:

Mario Marmo, presidente Pro Loco Sant’Arsenio

Italo Bianculli, direttore GAL Vallo di Diano

Andrea Vricella, vice sindaco Comune di Sant’Arsenio

_ Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

_ Bianco Festival

“STAND UP”

Baracca dei Buffoni

Ore 19

“CHUMBALA CACHUMBALA”

Baracca dei Buffoni

Ore 19:30

_Apertura Tabernae gastronomiche

Il carciofo bianco declinato dall'antipasto al dolce

Ore 20

“STAND UP”

Baracca dei Buffoni

Ore 20:30

_ Bianco Spettacoli

Gruppo Musica Popolare “ASCARIME’”

Gruppo Musica Popolare “I SUONI DEL SERINO”

Gruppo Musica Popolare “I KALIMMA”

_ Bianco Spettacoli

Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

_ Bianco Festival

“ONE MAN BAND”

Baracca dei Buffoni

Domenica 28 aprile

Ore 10

_Apertura Info Point

a cura dei Volontari del Servizio Civile Unpli della Pro Loco Auletta: libri, flyer con il programma di Bianco Tanagro, l’opuscolo degli eventi, la guida turistica, il ricettario A Tavola col guerriero.

_Apertura Mercatini

I prodotti della terra e dell’artigianato tipico

_ Arrivo Partecipanti “III °CONCORSO INTERNAZIONALE DI PITTURA ESTEMPORANEA”

Tema: Auletta e il Carciofo Bianco del Tanagro

Registrazione, timbratura tele e cornici a cura del Centro Studi Storici “Il Saggio”

Ore 11

_ Bianco Spettacoli

“Bassa Musica città di Molfetta”

Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

_ Bianco Festival

“CIRCOLETTO”

Baracca dei Buffoni

Ore 11.30

_ Bianco Festival

“ONE MAN BAND”

Baracca dei Buffoni

Ore 12

_Apertura Tabernae gastronomiche

Il carciofo bianco declinato dall'antipasto al dolce

_ Bianco Festival

“I FRATELLI CAMMELLI”

Baracca dei Buffoni

Ore 12.30

_ Bianco Spettacoli

Gruppo Musica Popolare “VIENT E TERRA”

Gruppo Musicale “BLU STREET BAND”

Gruppo Musicale “STELLA BAND”

Gruppo Musicale “SOUNDHILL”

_ Bianco Spettacoli

Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

_ Bianco Festival

“STAND UP”

Baracca dei Buffoni

Ore 13

“CHUMBALA CACHUMBALA”

Baracca dei Buffoni

Ore 15.30/19

_ Bianco Giochi di Strada “Mazz e Taccar”

Largo Cappelli

Ore 17

_ Bianco Festival

“ONE MAN BAND”

Baracca dei Buffoni

Ore 17:30

_Visita Spettacolo nel Castello Marchesale Scanderberg

“I FANTASMI DEL CASTELLO”

A cura dell’Associazione Culturale Artificio

Ingresso cancello del Parco del Castello

prenotazione al 347.1887416

Costo ingresso 10 euro

_ Bianco Festival

“CHUMBALA CACHUMBALA”

Baracca dei Buffoni

Ore 18

Premiazioni “Carciofo Bianco” 2024

Conduce la giornalista enogastronomica Antonella Petitti

Complesso Monumentale dello Jesus

_8° Premio Carciofo Bianco

per la buona accoglienza RISTORANTE LA TANA DEL LUPO

per il buon associazionismo COMPAGNIA TEATRALE TEMPO E MEMORIA

per la buona musica APLAFRAGMOIDES

per la buona agricoltura Azienda Agricola MICHELE ROMANIELLO

per il buon turismo TERRE DEL BUSSENTO

per la buona imprenditoria giovanile COOP SOCIALE TERRA DI RESILIENZA

per il buon giornalismo GEPPINO D’AMICO

per la buona imprenditoria DI CARLO GROUP

per la buona idea ZAFFERANO AGNES

per la buona imprenditoria femminile I SAPORI DEL VALLO

per la buona tradizione GRUPPO FOLKLORISTICO GREGORIANO

per l'impegno sul territorio a Pro Loco Minori – Pro Loco Recale – Pro Loco Gragnano – Pro Loco La Lanterna di Rotondi - Pro Loco Monte Taburno di Campoli Monte Taburno

Ospiti:

Giuseppe Coccorullo, presidente Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano Alburni

on.le Tommaso Pellegrino, consigliere Regione Campania

on.le Corrado Matera, consigliere Regione Campania

Pietro Pessolano, sindaco di Auletta

Maria Rosaria Carfagna, presidente Fondazione MIDA

Michele Albanese, direttore Generale Banca Monte Pruno

_ Bianco Festival

“I FRATELLI CAMMELLI”

Baracca dei Buffoni

Ore 19

_Tabernae parlanti

Tra salotto e cucina, chiacchiere e riflessioni su cibo e tradizioni culinarie

presenta la giornalista enogastronomica Antonella Petitti

Cooking show con i ragazzi dell’Istituto Alberghiero “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio (SA)

Ospiti:

Donato Pica, sindaco di Sant’Arsenio

Angela D’Alto, presidente GAL Vallo di Diano

Francesco Cavallone, presidente Comunità Montana Vallo di Diano

_ Bianco Spettacoli

Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

_ Bianco Festival

“STAND UP”

Baracca dei Buffoni

Ore 19:30

_Apertura “Tabernae gastronomiche”

Il carciofo bianco declinato dall'antipasto al dolce

_ Bianco Festival

“CHUMBALA CACHUMBALA”

Baracca dei Buffoni

Ore 20

_Consegna Premi vincitori “ESTEMPORANEA DI PITTURA” Auletta e il Carciofo Bianco del Tanagro

_ Bianco Festival

“STAND UP”

Baracca dei Buffoni

Ore 20.30

_ Bianco Spettacoli

Gruppo Musica Popolare “I MISTICANTI”

Gruppo Musica Popolare “TARANTA NOVA ANTONIO SPROVIERO”

Gruppo Musica “DIADEMA NOTE D’AUTORE”

Ore 21

_ Bianco Spettacoli

Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA

_ Bianco Festival

“ONE MAN BAND”

Baracca dei Buffoni

Lunedi 29 aprile

Ore 17

_Apertura Info Point

a cura dei Volontari del Servizio Civile Unpli della Pro Loco Auletta: libri, flyer con il programma di Bianco Tanagro, l’opuscolo degli eventi, la guida turistica, il ricettario A Tavola col guerriero.

_Apertura Mercatini

I prodotti della terra e dell’artigianato tipico

Mostra/Fiera dell’Agricoltura

_Apertura Mercatini

I prodotti della terra e dell’artigianato tipico

Ore 18

_ Bianco Spettacoli

_ Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

Un omaggio al mondo dell’avventura, un gruppo di altissimi pirati conquistano nuovi territori immaginari, tra interazione, gioco e teatro di immagine alla base di una parata fantastica. Il Capitano Jolly conduce i pirati alla conquista del pubblico, con bandiere, trampoli, fuoco e giocoleria.

“JOLLY ROGER STREET PARADE”

Baracca dei Buffoni

Ore 19

_Salotto culinario a cura del GAL I Sentieri del Buon Vivere

“Comunità accoglienti: itinerari narranti di luoghi, risorse e tradizioni”

conduce la giornalista enogastronomica Antonella Petitti

Ore 19:30

_Apertura “Tabernae gastronomiche”

Il carciofo bianco declinato dall'antipasto al dolce

_ “Bianco Festival”

Un omaggio al mondo dell’avventura, un gruppo di altissimi pirati conquistano nuovi territori immaginari, tra interazione, gioco e teatro di immagine alla base di una parata fantastica. Il Capitano Jolly conduce i pirati alla conquista del pubblico, con bandiere, trampoli, fuoco e giocoleria.

“JOLLY ROGER STREET PARADE”

Baracca dei Buffoni

_ Bianco Spettacoli

Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

Ore 20

_ 3^ Sfilata Eleganza e Stile

By Marianna Angela e Teresa

Terrazza Complesso Monumentale dello JESUS

Ore 20:30

_ Bianco Spettacoli

Gruppo Musica Popolare “I GIOVANI DELLA TAMORRA DI BAGNI”

Gruppo Musica Popolare “GRUPPO FOLK SAN GREGORIO MAGNO”

Gruppo Musica Popolare “I SETTEBOCCHE”

Gruppo Musica Popolare “LANTERNINA FOLK”

Martedi 30 aprile

Ore 17

_Apertura Info Point

a cura dei Volontari del Servizio Civile Unpli della Pro Loco Auletta: libri, flyer con il programma di Bianco Tanagro, l’opuscolo degli eventi, la guida turistica, il ricettario A Tavola col guerriero.

_Apertura Mercatini

I prodotti della terra e dell’artigianato tipico

Mostra/Fiera dell’Agricoltura

Ore 18

_Bianco Cultura

Presentazione del libro: “Figli di un altro Dio” scritto da Pasquale Sorrentino

conduce Sara Manisera, giornalista

_Premiazione 10° Concorso Grafico “Il Carciofo Bianco a colori”

Consegna attestati e premi, a vincitori e partecipanti, del concorso riservato alle scolaresche.

Complesso Monumentale dello Jesus

_ Bianco Spettacoli

_ Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

_ “Bianco Festival”

Un omaggio al mondo dell’avventura, un gruppo di altissimi pirati conquistano nuovi territori immaginari, tra interazione, gioco e teatro di immagine alla base di una parata fantastica. Il Capitano Jolly conduce i pirati alla conquista del pubblico, con bandiere, trampoli, fuoco e giocoleria.

JOLLY ROGER STREET PARADE”

Baracca dei Buffoni

Ore 19

_Tabernae parlanti

Tra salotto e cucina, chiacchiere e riflessioni su cibo e tradizioni culinarie

presenta la giornalista enogastronomica Antonella Petitti

Preparazione di un cocktail al carciofo bianco del Tanagro a cura di Anna Ferrentino, senior bartender dello speakeasy The Black Monday di Salerno

Ospiti:

Danilo Bruno, founder The Black Monday

Nicolangelo Caggiano, produttore del liquore Carciofello

Ore 19:30

Apertura “Tabernae gastronomiche”

Il carciofo bianco declinato dall'antipasto al dolce

_ “Bianco Festival”

Un omaggio al mondo dell’avventura, un gruppo di altissimi pirati conquistano nuovi territori immaginari, tra interazione, gioco e teatro di immagine alla base di una parata fantastica. Il Capitano Jolly conduce i pirati alla conquista del pubblico, con bandiere, trampoli, fuoco e giocoleria.

“JOLLY ROGER STREET BAND”

Baracca dei Buffoni

_ Bianco Spettacoli

_ Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

Ore 20.30

Bianco spettacoli

Gruppo Musica Popolare “RIVOLTA POPOLARE”

Gruppo Musica Popolare “ENSEMBLE PERCUSSIONAMO”

Gruppo Musica Popolare “ NOP FEAT ANGELO LOIA”

Mercoledi 1 Maggio

Ore 10

_Apertura Info Point

a cura dei Volontari del Servizio Civile Unpli della Pro Loco Auletta: libri, flyer con il programma di Bianco Tanagro, l’opuscolo degli eventi, la guida turistica, il ricettario A Tavola col guerriero.

_Apertura Mercatini

I prodotti della terra e dell’artigianato tipico

Mostra/Fiera dell’Agricoltura

Ore 11

Premiazioni “Carciofo D’Oro” 2024

Complesso Monumentale dello Jesus

8° Premio Carciofo d'Oro a FRANCO ARMINIO, poeta paesologo

Ospiti:

Giovanni Caggiano, presidente Comunità Montana Alto Medio Sele Tanagro

Michele Albanese, direttore Generale Banca Monte Pruno

on.le Tommaso Pellegrino, consigliere Regione Campania

on.le Corrado Matera, consigliere Regione Campania

Pietro Pessolano, sindaco di Auletta

Maria Rosaria Carfagna, presidente Fondazione MIDA

Gaspare Salomone, presidente GAL I Sentieri del Buon Vivere

_ “Bianco Festival”

“FRATELLI CAVALLO ZONZO EQUESTRE”

Baracca dei Buffoni

Ore 11:30

_ “Bianco Festival”

“LE LEZIONI DEL PROF TREPICCIONE”

Baracca dei Buffoni

Ore 12

_Apertura “Tabernae gastronomiche”

Il carciofo bianco declinato dall'antipasto al dolce

_ Bianco Spettacoli

Gruppo Club “MAJORETTE LE GINESTRE”

_ Bianco Spettacoli

_ Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

_ Raduno Auto d’Epoca a cura del “CLUB TRE MONTI -VEICOLI DI ALTRI TEMPI”

Ore 12:30

Bianco spettacoli

Gruppo Musica Popolare “L’ANTIQUA GIOSTRA”

Gruppo Musica Popolare “I MENESTRELLI DEL BORGO”

Gruppo Musica Popolare “TORRE DI BABELE”

_“Bianco Festival”

Capovolgere, invertire e stravolgere! Un corpo “rotolante” in continua ricerca del giusto equilibrio. Invertendo il punto di vista, in equilibrio sulle mani a testa in giù, tutto diventa più chiaro! Stravolgendo la base di appoggio addirittura non più al pavimento ma sospeso ad un trapezio ed una corda, il desiderio di visioni da punti differenti è finalmente appagato!

“DANZA AEREA”

Baracca dei Buffoni

_ Bianco Spettacoli

_ Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

Ore 13

_ “Bianco Festival”

Perché il clown bianco continua a lottare tutte le sere con l’augusto? A recitare la sua poesia? Cantare? Per donare sé stesso e per donare poesia al pubblico. In questa nuova produzione la compagnia si pone l’obiettivo di mostrare l’aspetto più elegante e raffinato del clown bianco. E l’aspetto più divertente sono i due fratelli che trotterellano con due cavalli, continuando il loro eterno conflitto, ma portando divertimento e poesia al pubblico.

“FRATELLI CAVALLO ZONZO EQUESTRE”

Baracca dei Buffoni

Ore 15/19

_ Bianco Giochi di Strada “Mazz e Taccar”

Largo Cappelli

_ Bianco Spettacoli

_ Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

Ore 18

_Tabernae parlanti

presenta la giornalista enogastronomica Antonella Petitti

Cooking Show “Patan' e cicc & carciofi grigliati” a cura della Pro Loco Monte San Giacomo con Maria Carmela Palisciano, Sandra Romano, Andreina Romano e Agnese Petrizzo.

Ospiti:

Giovanni Amato Presidente Pro Loco Monte San Giacomo

Angela D’Alto Sindaco Monte San Giacomo

Antonio Pagliarulo Assessore al Turismo Comunità Montana Vallo di Diano

_“Bianco Festival”

Capovolgere, invertire e stravolgere! Un corpo “rotolante” in continua ricerca del giusto equilibrio. Invertendo il punto di vista, in equilibrio sulle mani a testa in giù, tutto diventa più chiaro! Stravolgendo la base di appoggio addirittura non più al pavimento ma sospeso ad un trapezio ed una corda, il desiderio di visioni da punti differenti è finalmente appagato!

“DANZA AEREA”

Baracca dei Buffoni

_ Bianco Spettacoli

_ Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

Ore 18,30

_ “Bianco Festival”

Un omaggio al mondo dell’avventura, un gruppo di altissimi pirati conquistano nuovi territori immaginari, tra interazione, gioco e teatro di immagine alla base di una parata fantastica. Il Capitano Jolly conduce i pirati alla conquista del pubblico, con bandiere, trampoli, fuoco e giocoleria.

“JOLLY ROGER STREET BAND”

Baracca dei Buffoni

Ore 19

_Apertura “Tabernae gastronomiche”

Il carciofo bianco declinato dall'antipasto al dolce

_ “Bianco Festival”

Abbandonato l’insegnamento tra le mura scolastiche, il professor Trepiccione ha deciso di girare il mondo allo scopo di insegnare ai malcapitati spettatori le basi della giocoleria. È convinto che questa disciplina possa migliorare corpo e cervello, ma riuscirà a trovare l’allievo perfetto? La dura ricerca lo porterà a condividere con il pubblico i suoi esperimenti di giocoleria, equilibrismo, clownerie, fuoco.

“LE LEZIONI DEL PROF TREPICCIONE”

Baracca dei Buffoni

_ 2° Festival dei Murales: Wine – Food – Arts - Auleto – Carlo V – Castello Marchesale Scanderberg – Carciofo Bianco

Inaugurazione e Scopertura Murales realizzato

Via XXV Aprile

Ore 19:30

_“Bianco Festival”

“DANZA AEREA”

Baracca dei Buffoni

_Visita Spettacolo nel Castello Marchesale Scanderbech

“I FANTASMI DEL CASTELLO”

A cura dell’Associazione Culturale Artificio

Ingresso cancello del Parco del Castello

prenotazione al 347.1887416

Costo ingresso 10 euro

_ Bianco Spettacoli

_ Teatro Nazionale dei Burattini di “MAURO APICELLA”

Ore 20

_ “Bianco Festival”

“JOLLY ROGER STREET BAND”

Baracca dei Buffoni

Ore 20:30

_Bianco Spettacoli

Gruppo di Musica Popolare “APLAFRAGMOIDES”

Gruppo di Musicale “BELLIZZICA”

Aradia la Voce: “BOSCO ARPA SCIAMANICA”

Ore 23

Spettacolo Fuochi d’Artificio